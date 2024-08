EcoRioMinas combateu 381 focos de incêndio de janeiro a julho

DA REDAÇÃO- De janeiro a julho deste ano, a EcoRioMinas atuou em 381 focos de incêndio às margens das rodovias. A concessionária contabilizou 181 no trecho de Minas Gerais e 200 no trecho do Rio de Janeiro. No período entre maio e julho que são considerados meses de estiagem, somente em Minas foram combatidos 169 focos e no Rio, 127. A maior concentração dessas ocorrências se concentram nas BR-116/MG e RJ.

A escassez de chuva entre os meses de maio e julho aumenta a chance de focos de incêndio, mas é importante ressaltar que muitas ocorrências são iniciadas após ateio de fogo em lixos e objetos às margens da rodovia. O foco aliado a ação do vento, ajuda a espalhar as chamas, causando incêndios de grandes proporções e acidentes na via por conta da fumaça. A EcoRioMinas corta 36 municípios e dezenas de Áreas de Proteção Ambiental – APA, o que deixa a situação ainda mais complicada por conta de animais silvestres que têm suas vidas expostas ao perigo e a flora local que pode ser destruída, prejudicando o ecossistema da região.

O gerente de Atendimento ao Usuário, Sandro Matos, explica que o apoio dos moradores do entorno e dos usuários é fundamental para a diminuição desse tipo de incidente. “Manter nossas rodovias limpas é um esforço coletivo. Quando descartamos resíduos de maneira inadequada, prejudicamos o meio ambiente local e comprometemos a segurança viária, além de obstruir drenagens, causando alagamentos e outros danos”.

Ao dirigir em uma rodovia e avistar um foco de incêndio, é importante agir com cuidado. Seguem algumas dicas simples para garantir a segurança de todos:

– Mantenha a calma: ao avistar um incêndio, evite pânico.

– Reduza a velocidade: diminua a velocidade e aumente a distância entre seu veículo e o incêndio. O calor e a fumaça podem reduzir a visibilidade e afetar o controle do carro.

– Evite a fumaça: a fumaça pode ser densa e perigosa. Se a visibilidade estiver comprometida, acenda os faróis baixos e, se necessário, pare em um local seguro até que melhore.

– Não pare na pista: se possível, não pare na pista ao lado do incêndio. Se você precisar parar, procure um local seguro, longe da área afetada, como um posto de gasolina ou um acostamento mais distante.

– Evite ligar o ar-condicionado: se possível, evite usar o ar-condicionado, pois o equipamento pode puxar a fumaça para dentro do veículo.

Ao avistar fogo e/ou fumaça, os usuários devem entrar em contato com o nosso 0800 116 0493 e 0800 116 0465 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24h. Caso prefira, o usuário pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Basta salvar o número do 0800 da concessionária na sua lista de contatos e enviar uma mensagem.