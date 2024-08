Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce realiza o 2° Encontro da Sociedade Civil

Iniciativa busca o fortalecimento de vínculos no segmento voltado para a gestão dos recursos hídricos

GOVERNADOR VALADARES – Foi realizado em Governador Valadares, na última semana, o 2º Encontro da Sociedade Civil da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Com o tema “Somando forças em defesa das águas”, o evento reuniu representantes de toda a bacia com o objetivo de fortalecer a atuação da sociedade civil organizada na gestão de recursos hídricos.

Realizado no Pico do Ibituruna, cartão postal de Governador Valadares, o encontro contou com mais de 30 participantes em 3 dias de programação diversa, possibilitando uma conexão mais próxima da natureza. O CBH Doce idealizador do encontro proporcionou diversos momentos durante o encontro. Destaque para a trilha ecológica no Pico da Ibituruna, o que encantou a todos pela possibilidade de observação e contato com a rica biodiversidade local.

Durante todos os dias de encontro, os membros da Sociedade Civil organizada realizaram debates, participaram de palestras e tomaram decisões importantes pensadas para a necessidade de fortalecimento de vínculos e melhor organização do segmento, no sentido de atuar de maneira unificada para solução dos problemas comuns à rotina dos Comitês de Bacias Hidrográficas.

O encontro é realizado anualmente, abordando sempre diferentes temáticas e proporcionando a participação de múltiplos atores da sociedade civil que trabalham pela boa gestão dos recursos hídricos na Bacia do Rio Doce. Nádia Rocha, secretária adjunta do CBH Doce, contribuiu ao relatar sobre as expectativas da Sociedade Civil para a próxima edição, prevista para setembro de 2025. “No próximo encontro vamos ampliar nossa discussão técnica e ampliar a participação dos debates”, ressaltou.

Do mesmo modo, Senisi Rocha, vice-presidente do CBH Doce, representando o Instituto Soledade avaliou o encontro realizado no Pico do Ibituruna. “A nossa avaliação é extremamente positiva, nossos propósitos foram atingidos, tratamos de temas relevantes, um encontro com cunho de capacitação e fortalecimento de vínculos”, disse.