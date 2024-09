NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Na sexta-feira (30/8), em mais um dia de ganhos expressivos do dólar frente ao real, os contratos de arábica na ICE Futures US, trabalharam em alta em parte do pregão, romperam, mais uma vez, a barreira dos 2,50 dólares por libra peso, mas recuaram e terminaram o dia em queda. Os contratos de robusta na ICE Europe, em Londres, trabalharam em alta, chegando a ultrapassar os 5 mil dólares por tonelada no decorrer do pregão.

ICE II

Os contratos de arábica para dezembro próximo na ICE Futures US, na sexta-feira (30/8) oscilaram 955 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 2,5210 por libra peso, em alta de 450 pontos. Quando o dólar voltou a disparar frente ao real, passaram para o negativo e permaneceram assim até o fechamento. Terminaram o pregão valendo US$ 2,4405 por libra peso, em queda de 355 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para novembro bateram em 5.180 dólares na máxima do dia e fecharam na última sexta valendo US$ 4.948 por tonelada, em alta de 47 dólares.

Fundamentos do mercado

Os fundamentos do mercado de café permanecem os mesmos. Os problemas climáticos continuam em todo o mundo, e no Brasil, já prejudicam a formação da próxima safra brasileira de café 2025. A seca no interior brasileiro é severa. A última chuva relevante nas regiões cafeeiras, incluindo São Paulo, foi na primeira quinzena de abril. A ausência de chuvas significativas já dura mais de 130 dias. Tirando São Paulo que registrou chuvas leves no último final de semana, todo o restante da região Sudeste e Centro-Oeste está sem chuva desde abril.

R$ 1.423,48

Na última terça-feira, 27, o indicador Cepea/Esalq do robusta registrou o preço médio de R$ 1.423,48 a saca de 60 quilos, maior valor real da série histórica do Cepea, iniciada em novembro de 2001 (com deflacionamento pelo IGP-DI de junho). No acumulado de agosto, o indicador já registra alta de mais de 12 %.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures subiram sexta-feira (30/8) 7.683 sacas. Fecharam o dia em 847.873 sacas. Há um ano eram de 490.739 sacas. Subiram neste período 357.134 sacas. Somaram alta nesta semana de 3.728 sacas. Subiram no mês de agosto 32.949 sacas. No mês de julho subiram 7.530 sacas, e no mês de junho 22.623 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar encerrou o sexta-feira (30/8) a R$ 5,6350, em alta de 0,21 %. Ontem subiu 1,21 %. Encerrou a sexta-feira anterior (23/8) a R$ 5,4790. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, subiram na última semana. Fecharam o pregão valendo R$ 1.819,14. Terminaram a sexta-feira anterior a R$ 1.792,34 e a sexta-feira anterior à passada a R$ 1.765,27.

Mercado brasileiro

No mercado físico brasileiro, até a quarta-feira (28/8), o valor das ofertas dos compradores subiu, mas percentualmente bem menos que em Nova Iorque e Londres. Ontem e hoje, com os contratos de arábica em queda (mas com o dólar em alta) os compradores diminuíram o valor de suas ofertas. Tivemos uma semana perdida para o mercado físico brasileiro. Nas bases oferecidas pelos compradores não houve interesse dos vendedores. O volume de negócios fechados foi pequeno.

Embarques

Até dia 30/8, os embarques de agosto estavam em 2.095.049 sacas de café arábica, 705.156 sacas de café conilon, mais 222.978 sacas de café solúvel, totalizando 3.023.183 sacas embarcadas, contra 3.083.477 sacas no mesmo dia de julho. Até o mesmo dia 30 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em agosto totalizavam 3.372.801 sacas, contra 3.609.583 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 23/8, sexta-feira, até o fechamento da sexta (30/8), caiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 325 pontos ou US$ 4,30 (R$ 24,22) por saca. Em reais, as cotações para entrega em setembro próximo na ICE, fecharam no dia 23 a R$ 1792,34 por saca, e sexta-feira, a R$ 1819,14. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em dezembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 355 pontos.