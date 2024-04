Duas pessoas presas por envolvimento com o tráfico de drogas no Santo Antônio

CARATINGA – Militares do 62º Batalhão prenderam na noite dessa terça-feira (2) um homem de 33 anos e uma mulher de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas. A operação da Polícia Militar ocorreu na rua Francisco Gomes da Luz, no bairro Santo Antônio, em Caratinga.

Durante realização de operação, militares depararam com a autora em via pública, onde ela alegou que havia entrado em atrito com o autor e que ele havia evadido de posse de entorpecentes.

Instantes depois, enquanto a equipe apurava melhor a situação com a solicitante/autora, o autor retornou ao local dos fatos e ao avistar os militares tentou evadir rumo à área de pastagem, dispensando algo ao solo.

O autor foi abordado, sendo que durante varredura na vegetação por onde tentou fugir, foram encontradas 91 pedras de crack, 20 pedras de cocaína, R$ 683,00 e um telefone celular.

Os dois envolvidos foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil.