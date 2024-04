Morre jovem atropelado perto da Balança em Caratinga

Faleceu o jovem Jeferson Domingos de Carvalho, de 23 anos. Jeferson estava internado no Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, após ser vítima de um grave acidente na madrugada do último sábado(30)próximo da balança de pesagem de Caratinga.

Jeferson foi atropelado por volta das 5h30, quando andava pelo acostamento da BR-116 ao lado de um grupo de amigos, após saírem de uma festa que ocorria próximo da balança de pesagem. O veículo envolvido no acidente foi um Gol, de cor prata. O motorista foi localizado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no mesmo dia do ocorrido.

Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.