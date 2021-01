Duas pessoas morrem em acidente na BR-474, em Piedade de Caratinga

Outras duas ficaram feridas e foram levadas para o hospital em Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (11) no km 154 da BR-474, trecho que liga Caratinga a Piedade de Caratinga. Dioneide Barbosa dos Santos, 27 anos, e Luís Fernando Martins, 30 anos, morreram no local. Everaldo Aparecido Martins, 36, e Liliane Ferreira Pinto, 33, foram socorridos. O veículo em que seguiam os quatro ocupantes, saiu da pista, caiu em uma ribanceira e bateu violentamente contra árvores.

Sargento Marlon relatou como foi o trabalho dos bombeiros. “Fomos acionados a respeito de um acidente na ‘Serra de Piedade’. Então, deslocamos ao local como apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pois segundo a solicitante tinha vítima encarcerada. Descemos até o carro e vimos que uma vítima estava consciente e duas vítimas estavam em óbito dentro do veículo. Conseguimos retirar essa vítima consciente e a repassamos para o Samu, que a levou até o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. Ficamos no local para esperar a perícia e assim fazer a retirada dos corpos”, disse o sargento, acrescentando que outra vítima estava consciente e foi encontrada fora do veículo, porém reclamando de muitas dores. Essa vítima também foi encaminhada pelo Samu para atendimento em Caratinga.

Como o Fiat Uno desceu pela ribanceira, foi solicitada a ajuda de um caminhão-guincho que passava pelo local para fazer a retirada do veículo.

Sobre as causas do acidente, o perito Fernando Ferreira Gomes disse que aparentemente houve perda do controle direcional do veículo. “Mas sem motivo aparente, pode ser que o condutor tenha dormido ou tinha um animal na pista, isso não dá para saber porque não deixou nenhum vestígio na pista que indicasse o que aconteceu”, observou.

O perito explicou que como não há outros envolvidos no acidente, a princípio o laudo está resolvido. “Não tem envolvimento de terceiros. O laudo vai soltar as causas e como tinha dito anteriormente, não há uma causa especifica do porquê que o veículo perdeu o controle direcional. Isso não foi possível determinar”.

Foi feito a remoção dos corpos de Dioneide e Luís Fernando para o Instituto Médico Legal (IML). Sobre as vítimas que foram levadas para Caratinga, Liliane sofreu fraturas e apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE). Quando a Everaldo, seu quadro clínico não tinha sido informado até o final dessa edição. A vítima Dioneide era do estado da Bahia, já as demais são de Piedade de Caratinga.