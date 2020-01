Duas mulheres ficam feridas em acidente

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Luzia Batista e Lucimar Assis ficaram feridas depois de sofreram um acidente no km 550 da BR-116, em Santa Bárbara do Leste, na tarde do último domingo (12).

A colisão envolveu um Hyundai Creta, com placas de São José dos Campos (SP), e um Fiat Idea, com placas de Santa Bárbara do Leste.

Luzia e Lucimar, que estavam no Fiat Idea, foram socorridas pelo Grupamento Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste e encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. “Nossa equipe foi acionada por terceiros nos relatando que havia ocorrido uma colisão envolvendo dois veículos próximo ao km 550 da BR – 116, em Santa Bárbara. De imediato, deslocamos para o local e ao chegarmos deparamos com os dois veículos na pista. Um deles havia quatro ocupantes. O condutor teve um pequeno corte e uma luxação no braço direito e o mesmo recusou deslocamento até o hospital. Já os outros saíram ilesos. No outro veículo, duas vítimas foram conduzidas. Uma com escoriações na face e uma senhora, de 83 anos, que se queixava de fortes dores no ombro”, contou o socorrista Fernando Martins.

Os ocupantes do Creta saíram de São Paulo e seguiam com destino ao estado da Paraíba. Ailson Teixeira, passageiro do Creta, contou foi o acidente. “A gente estava descendo e o Idea acho que foi fazer a conversão, não percebeu que estava vindo carro e não teve como a gente parar nem desviar. E acabou acontecendo o acidente”.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e realizou os procedimentos cabíveis. As causas do acidente estão em apuração.