Dois jovens são baleados no bairro Anápolis

CARATINGA – Nessa última quarta-feira (23), dois jovens de 17 e 23 anos deram entrada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora vítimas de disparos de arma de fogo ocorrido na rua Manhuaçu, no bairro Anápolis.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas se encontravam em via pública quando uma moto CG/Factor, cor escura com dois ocupantes armados, se aproximou de um indivíduo de cor branca, que estava de camisa branca e que também se encontrava armado, então começaram a efetuar disparos um contra o outro.

Durante o fato, dois disparos perdidos acertaram as vítimas, que alegam que não tinham nada a ver com o fato.

A vítima de 23 anos foi lesionada por um desses disparos que acertou sua perna direita. A outra vítima de 17 anos foi atingida por um disparo no braço, próximo ao cotovelo.

As vítimas alegaram não conhecer os autores e não souberam passar melhores características deles. Nas proximidades do local não há câmeras de segurança.

Nenhum envolvido tinha sido detido até o final dessa edição.