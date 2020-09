Dois homens assaltados no loteamento Jardim La Vie

CARATINGA – Um encarregado de obra e o proprietário dela foram assaltados nesta última sexta-feira (18), na rua Geralda Maria Andrade Gomes, no loteamento Jardim La Vie.

O encarregado contou à Polícia Militar que dois indivíduos passaram nas proximidades da obra e quando foi entrar no barracão com o proprietário, os bandidos chegaram rapidamente e já apontaram um revólver calibre 38, dizendo para passar o malote com o dinheiro. O proprietário da obra disse que não teria malote, entregando aos assaltantes a quantia de R$ 80,00, sua carteira com documentos, chave de seu veículo e um aparelho celular.

Já o encarregado entregou aos autores R$ 1.000,00, que estavam em sua carteira, acompanhado de seus documentos, mais a quantia de R$ 2.500,00, que era para pagar os funcionários da obra, e seu aparelho celular

Os assaltante trancaram as vítimas no barracão, mas elas conseguiram se soltar rapidamente, possibilitando que visualizassem a fuga deles em direção ao antigo polo UAB Caratinga, e neste local fugiram em uma motocicleta Twister de cor amarela.

O dono da obra, que também é proprietário de um posto de gasolina, disse que havia saído com um malote em direção a uma agência bancária, mas, em seguida, foi para sua obra onde ocorreu o roubo.

Diante disso, a vítima suspeita que os autores tinham alguma informação de que ele estava de posse de um malote.

Conforme informações das vítimas, um dos autores é moreno, tem aproximadamente 1,80 m, usava camisa preta, calça jeans preta e uma máscara preta. O outro é branco, aproximadamente 1,70m, magro, usava uma calça de cor azul, blusa azul escura e uma máscara preta.

O local não possui câmeras de vigilância, portanto será verificado nas ruas próximas a possibilidade de existir alguma que possa ter registrado a imagem dos autores. A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.