Dnit realiza recapeamento na BR-474

CARATINGA- A unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está realizando o recapeamento da BR-474, trecho Caratinga e Piedade de Caratinga. O Departamento está priorizando os locais onde o asfalto estava mais crítico.

Este trecho da BR-474 até o ano passado estava sob a responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (Deer). No dia 14 de março, o supervisor regional do Dnit, Robson Santana anunciou que as medidas imediatas implantadas seriam a mudança das placas.

Isto ocorreu já no final daquele mês, quando foi reduzido o limite de velocidade de 80 km/h para 50 km/h entre os quilômetros 152 e 160 da rodovia. Também foram instaladas placas de alerta, tais como curva perigosa/reduza a velocidade; verifique os freios e atenção-devagar.

A segunda etapa está sendo concluída agora, que são os reparos na pavimentação da pista e, posteriormente, será realizada a chamada sinalização horizontal.