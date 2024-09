Dívida de vinte reais quase termina em tragédia

CARATINGA- Um indivíduo de 29 anos deu entrada nessa quinta-feira (5), no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga, após ter sido alvejado por disparo de arma de fogo no braço esquerdo.

Segundo a vítima do disparo, ele transitava pela praça Santa Luzia, no bairro Anápolis, momento em que um veículo se aproximou dele e uma pessoa que estava no interior efetuou um disparo, que veio a acertar o seu braço.

Em consulta aos sistemas do Estado, foi constatado um mandado de prisão em desfavor dele. A vítima do disparo se negava a falar quem teria efetuado o disparo em sua direção.

Após diversas diligências a Polícia Militar chegou até o autor do disparo, sendo um homem de 23 anos.

Foi apurado que a motivação do crime teria sido uma discussão, relacionada a uma dívida de R$ 20,00. O autor do disparo se recusou falar sobre a origem, bem como o local onde estava a arma.

Os dois homens foram presos, sendo um por lesão corporal e o outro em virtude de mandado, sendo conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.