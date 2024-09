Pesquisa eleitoral

O DIÁRIO divulgou a terceira pesquisa eleitoral rumo às Eleições 2024. Para prefeito, o mais citado foi o candidato Dr. Giovanni (PL) com 35% dos votos nominais, seguido de Rogério Soares (Republicanos) com 33,5% e, em terceiro, Pedro Leitão (PDT) com 20,4%. Johny e Júlio Ribeiro empataram com 5,5% dos votos nominais. A disputa aperta em Caratinga, a um mês das eleições.

Repercussão

Nas redes sociais, os resultados da pesquisa do DIÁRIO foram criticados pelos militantes de Pedro Leitão, aproveitando para alfinetar a campanha de Rogério Soares, segundo colocado nas pesquisas, que colocou suas bandeiras ancoradas nos baldes plásticos. Por outro lado, o grupo de Rogério Soares comemorou a aproximação do primeiro lugar, que é Dr. Giovanni. Já a turma de Giovanni manifestou menos, ainda céticos da queda nas intenções de votos.

Baldes

A colocação de bandeiras do candidato Rogério Soares em pontos estratégicos da cidade, gerou muitos comentários nas redes sociais. Os críticos acharam normal como uma ferramenta hoje muito usada em grandes centros para diminuir gastos com campanhas eleitorais. Já adversários de Rogério criticam o candidato por substituir pessoas por baldes.

Dr. Giovanni

Os coordenadores de campanha ligados ao candidato Dr. Giovanni tiraram o dia de ontem para analisar os rumos da campanha, após a publicação da pesquisa eleitoral pelo DIÁRIO. No grupo, há quem afirma que a campanha deve ser intensificada na área rural e recuperar o espaço perdido para os adversários. Já outra parcela acredita que na área urbana é que decidirá a favor de Giovanni, já que o candidato vence Rogério com certa folga, na opinião do eleitorado.

Giuliane

Nas redes sociais os comentários são diversos, quanto ao candidato Pedro Leitão. Aqueles ligados ao Partido dos Trabalhadores, queriam a vereadora Giuliane como vice de Pedro, com genuíno apoio do PT a candidatura do professor.

Pedro Leitão

Há comentários de que a campanha de Pedro está forte e bem direcionada e o motivo para o não crescimento é quea turma do PT, militância forte, que faz parte da coligação, ainda não assumiu de vez a campanha política.

Luan de Dom Modesto

A pesquisa de vereadores começa a revelar nomes novos que a cada mês vêm tendo consistência nos números. Luan de Dom Modesto vem se afirmando e pode ser uma das surpresas de votos. Os analistas da política salientam da possibilidade do jovem ser bem votado e não conseguirem uma vaga pelo partido.

Homero Lopes

Outro nome que aparece forte na campanha de Pedro Leitão é o candidato a vereador Homero Lopes. Ele também é do PDT e pode ajudar o PDT a fazer cadeira no legislativo. Pelo que se vê nas pesquisas o PDT vem mais forte que o PT, no grupo político.

Dete

O vereador Dete mais uma vez foi o mais citado pelos eleitores na pesquisa do DIÁRIO. Pelo que se percebe, a cada pesquisa sobe mais nas citações. Em abril apresentou 15 citações, em agosto com 18 e agora em setembro subiu para 29 citações. Pelo visto o homem trabalha!

Careca

Outro vereador que vem demonstrando consistência no seu trabalho em busca de seu segundo mandato é Careca. Na pesquisa de agosto, ele apareceu em segundo, empatado com Ricardo Angola com 14 citações e agora na pesquisa de setembro subiu para 26 citações. Pelo que se vê pode ser o primeiro do PSD. Nos comentários o partido está fortalecido e pode ter de 1 a 2 vagas.

Pedrinho da Cachaça

A cada pesquisa vai ficando evidente a força de Pedrinho da Cachaça nas regiões de São João do Jacutinga, Santo Antônio do Manhuaçu e Patrocínio. Do PSB de João Marcos Grossi, Pedrinho disputa com grandes nomes do partido como Arão Carlos, Beto Baraky e outros.

Rosileila Franco

A candidata do Podemos Rosileila Franco, irmã da ex-vereadora Rosilene Franco é do distrito de São Candido e quer vir ocupar o espaço de sua irmã no legislativo municipal. No Podemos, ela tem também a disputa com Betinho do Cordeiro, que já foi candidato e já apareceu entre os mais citados da pesquisa do DIÁRIO. O Podemos tem esse e outros nomes fortes que podem destacar no partido como também Felipe da Funcime.

Ebinho

Outro nome novo nas listas de mais citados é Ebinho do MDB. Ele disputa com grandes nomes do partido como Zelinha da Saúde, Bicudo, Mauro da Água e Luz entre outros nomes fortes, está trabalhando para estar entre os primeiros da lista do partido. Não vai ser fácil, mas Ebinho vê seu nome subindo nas citações da pesquisa do DIÁRIO.

Jéssica

Outro nome novo na política é Jessica Silveira (Avante). A filha de Silas do Sindicato, ex-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, começa a ver seu nome despontar no Avante, um dos partidos considerados pelos analistas políticos como mais equilibrado das eleições em Caratinga. Nas eleições passadas, o Avante fez duas cadeiras e Jéssica quer representar o partido a partir de 2025.