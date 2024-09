Comissão de Direito na Escola participa de capacitação de mesários para as Eleições 2024

CARATINGA- A Comissão de Direito na Escola da 8ª Subseção da OAB/MG foi convidada pela Justiça Eleitoral, representada pelo juiz da 72ª Zona Eleitoral (ZE), Max Wild de Souza e pelo chefe do cartório eleitoral, Arilson Oliveira de Carvalho, a integrar o Curso de Capacitação de Mesários para as Eleições Municipais de 2024. O convite destaca a importância da parceria entre as instituições para assegurar a qualidade e a eficiência do processo eleitoral.

O treinamento, que visa capacitar aproximadamente 1.400 mesários, teve início na noite de 5 de setembro, na Escola Estadual José Augusto Ferreira, em Caratinga. Durante o evento, Ingrid Santana, presidente da Comissão de Direito na Escola, ministrou a palestra sobre as responsabilidades dos mesários e as diretrizes necessárias para garantir a transparência e a lisura no dia das eleições. O presidente da Subseção, Samuel Franco, e as integrantes da Comissão DnE, Larissa Soares (secretária adjunta) e Marianne Miranda (Diretora de Eventos), estiveram presentes, reforçando o apoio da OAB Caratinga à capacitação dos mesários.

Com uma programação extensa, o curso será realizado ao longo de todo o mês de setembro, abrangendo diferentes localidades pertencentes à 72ª ZE. A Comissão de Direito na Escola terá um papel fundamental ao contribuir para a formação dos participantes, reforçando a importância da cidadania e do cumprimento das normas legais durante o pleito.

A participação da Comissão de Direito na Escola da OAB Caratinga reforça o compromisso da Subseção com a formação de cidadãos conscientes e preparados para exercer suas funções com responsabilidade e integridade no processo eleitoral.

Agenda dos Próximos Treinamentos:

07/09

10h – Cordeiro de Minas

13h – São Cândido

14/09

9h30 – Santa Efigênia

13h – Entre Folhas

15h– Vargem Alegre

21/09

9h30 – Quartel do Sacramento

13h e 15h – Bom Jesus do Galho

28/09

9h30 – Sapucaia

13h – Dom Lara

15h – Dom Modesto

29/09

9h30 – Córrego Novo

13h – Pingo D’Água

15h – Revés do Belém

Além dessas localidades, Caratinga também sediará treinamentos nos dias 10 e 12 de setembro, sempre às 19h.