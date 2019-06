Em Caratinga, reflexão está voltada para educação ambiental

CARATINGA- O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado hoje. Em Caratinga, ações são realizadas pela Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos; em parceria com Tiro de Guerra, Copasa, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater), Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Polícia Militar Ambiental.

Para falar sobre os desafios da conscientização ambiental na cidade, as iniciativas que têm sido realizadas e a programação que estão sendo realizadas na cidade, o DIÁRIO conversou a diretora do Departamento de Educação Ambiental, Aline Oliveira Ângelo.

Conforme Aline, a Semana do Meio Ambiente é extremamente importante para que se faça uma reflexão sobre o planeta. “Nosso planeta pede socorro e cada um de nós devemos fazer nossa parte, pequenas atitudes mudam muito nosso dia a dia, como consumo consciente, separação do lixo e respeito aos nossos rios, que podem sim fazer a diferença se todo mundo participar. E nunca é tarde para começarmos, devemos fazer um trabalho em conjunto, onde todo mundo pode ajudar”.

O Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Caratinga tem promovido uma séria de iniciativas por uma cidade mais sustentável e eficiente ecologicamente. Aline ressalta que um dos focos têm sido as campanhas de conscientização. “Estamos desenvolvendo campanhas educativas nas escolas, tanto municipais quanto estaduais, com palestras, trabalhos lúdicos com crianças, de modo que consigamos chegar até as suas famílias, desenvolver um trabalho mais consciente e atuante em ações de sustentabilidade”.

Outro ponto trabalhado tem sido a limpeza pública. “A Administração também está sempre investindo em melhorias, agora estamos investindo em contêineres que estão sendo colocados nas ruas, para que a coleta seja melhor realizada”.

O trabalho de coleta seletiva também é lembrado pela diretora do Departamento de Meio Ambiente. A coleta é realizada pelo caminhão em todos os bairros de Caratinga e os recicláveis são entregues à Associação de Seletores de Materiais Recicláveis de Caratinga (Asmarc). “Eles têm feito um trabalho bem legal de conscientização ambulante, com um veículo apropriado para coleta seletiva, munido de sonorização e música temática, que permite que paralelamente seja feito um trabalho de coleta e conscientização dentro de toda cidade. Dentre os trabalhos também temos divulgado o horário da coleta de lixo e parcerias bem importantes com a Emater, IEF, Copasa, Polícia Ambiental, que têm dado suporte e apoio aos projetos e iniciativa que busca desenvolver uma cidade mais sustentável”.

Mas, a conservação ambiental é repleta de desafios e em Caratinga não é diferente. Aline afirma que por aqui o maior desafio é conscientizar a população quanto á importância de separação do lixo e sobre os horários de coleta em cada localidade. “Principalmente lixo seco do lixo úmido, para que se possa aprimorar o trabalho do lixo e melhorar o trabalho de sustentabilidade do nosso aterro sanitário. Dessa forma, trabalhar com o lixo seco, que é um grande fator de geração de renda tanto na coleta, quanto na parte de reciclagem.

PROGRAMAÇÃO

A Semana do Meio Ambiente teve início na cidade na última segunda-feira (3), com limpeza e plantação de mudas no lugar conhecido como ‘Serra da Piedade’, próximo à captação de água da Copasa. O local já foi alvo de reportagem do DIÁRIO, chamando atenção para o depósito irregular de lixo. “Plantamos árvores na Área de Preservação Permanente (APP), onde as pessoas estavam jogando muito lixo. Então, nós limpamos a área, iremos colocar uma cerca e fazer um trabalho de conscientização junto à população local para evitar que joguem lixo ali, pois é uma área onde lixo acumulado estava gerando um chorume e contaminando a nascente da água”.

Ontem foi realizada palestra sobre sustentabilidade ambiental com Renato Silva, parceiro da Emater, na Escola Estadual José Augusto Ferreira e na quinta-feira (6), será a vez da Escola Estadual Princesa Isabel receber a palestra.

Hoje é dia de Blitz Ecológica na Praça Getúlio Vargas, com conscientização dos horários de coleta do lixo. “Um trabalho de conscientização da população sobre o horário do lixo nas ruas, orientá-los a colocar no horário próximo da passagem do caminhão e também serão distribuídas mudas”.

Na sexta-feira (7), a palestra sobre importância da floresta na qualidade do ar, será ministrada por Anderson Siqueira na Fundação Cidade dos Meninos (Funcime). E durante toda a semana está sendo realizado um bazar ecológico nas escolas municipais. “Tem como objetivo estimular as práticas sustentáveis, facilitando o processo de conscientização ambiental e divulga as atitudes sustentáveis de maneira dinâmica e integrada”.