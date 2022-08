‘Dia D de Multivacinação’ em Imbé de Minas é sucesso e mais de 200 imbeenses são imunizados no sábado

Mutirão da vacinação aconteceu nas unidades de Saúde do centro da cidade e Graçópolis; 58 crianças receberam vacina da gotinha

IMBÉ DE MINAS – A Prefeitura de Imbé e a Secretaria Municipal de Saúde comemoram o resultado positivo da Campanha Nacional de Multivacinação. Realizado no último sábado (20), o mutirão do ‘Dia D’ foi um sucesso, com mais de 200 imbeenses comparecendo às salas de vacinas da UBS no centro da cidade e da ESF do distrito de Graçópolis para atualizar o cartão vacinal.

A vacina da gotinha, um dos principais imunizantes da campanha do ‘Dia D’ e que protege contra a poliomielite, foi aplicada em 58 crianças de 1 a 4 anos. A Secretaria de Saúde contabiliza que desde o início de 2022 são 108 “imunizadinhos” contra a pólio em Imbé.

Segundo a enfermeira coordenadora da Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim, o ‘Dia D’ em Imbé de Minas foi planejado para ser uma imunização para todos. “O objetivo da multivacinação é atualizar o cartão de vacinas dos menores de 15 anos, de acordo com a faixa etária. Quem se vacinou ganhou um saquinho surpresa com doces e também pode tirar fotos nos totens. Nossa estratégia foi ampliada e também vacinamos os pais e responsáveis que vieram trazer as crianças e adolescentes. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, maior será a proteção individual e coletiva”, afirma.

Sttela Werneck e Gilberto Pereira trouxeram os filhos, Júlia e Rafael, pra se vacinar, na UBS. Quando a enfermeira Maria do Rosário conferiu o cartão de vacinas do casal, viu que faltava pra eles a dose de alguns imunizantes. “Agora, o esquema vacinal de toda a família está completo”, comemora Rosário. “Toda a minha família se vacinou. Acho importante ter essa conscientização e também é importante ter campanhas de vacinação para alertar que as doenças estão aí e precisamos da proteção dada pelas vacinas. Parabenizo a Secretaria de Saúde pela organização e pelo ótimo atendimento”, completa Sttela.

A secretária de Saúde, Cristina Peixoto, comemora o resultado do ‘Dia D’, mas enfatiza que há muito trabalho a ser feito. “A nossa população apoiou a campanha de multivacinação, mas é importante que o ato de se vacinar vire rotina. É importante que pais e responsáveis confiram o cartão de vacina das crianças e também o deles. Precisamos ampliar a cobertura vacinal de toda a população imbeense. Nossa sala de vacinas está aberta de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 15h. Não vamos perder tempo. Sempre é hora de se vacinar”, finaliza Cristina.

A vacinação é um tema importante para a Secretaria de Saúde de Imbé de Minas. A conferência do órgão, realizada em julho, teve como tema “Imunização: um direito à vida e à saúde” e buscou compreender as dificuldades para a vacinação. Entre as propostas sugeridas no evento, estão a realização de busca ativa, capacitação dos profissionais da rede e campanhas específicas de conscientização.

O ‘Dia D da Multivacinação’ foi organizado pelo Governo Federal. No sábado, todas as unidades de Saúde do Brasil estavam abertas para aplicar as vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos: Hepatite A e B, Penta, Pneumocócica 10 valente, VIP, VRH, Meningocócica C, VOP (a vacina da gotinha), Febre amarela, Tríplice viral, Tetraviral, DTP, dTpa, Varicela, HPV quadrivalente. HPV, dT, Febre amarela, Tríplice viral, Meningocócica ACWY, e também covid-19.