Frota renovada: Governo Municipal adquire mais um veículo 0km para atender as demandas de Santa Bárbara do Leste

O Gol 0km foi destinado à Secretaria Municipal de Agricultura

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última terça-feira (26), a prefeita Wilma Pereira entregou nas mãos do secretário de Agricultura, Célio Maia, e do chefe de Transportes, Daniel Luiz, as chaves de um veículo Gol 0 Km. De acordo com a prefeita Wilma Pereira, esse veículo será utilizado exclusivamente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, melhorando ainda mais o suporte oferecido aos agricultores de Santa Bárbara do Leste.

O secretário de Agricultura, Célio Maia, agradeceu à prefeita pelo empenho para que mais esse veículo fosse adquirido. Segundo o secretário, com dedicação e compromisso, tem sido possível realizar ações cada vez mais efetivas para fortalecer a agricultura, criando-se um vínculo de proximidade e confiança entre a administração pública e os agricultores do município.

De acordo com o chefe de Transporte de Santa Bárbara do Leste, Daniel Luiz, esse é o 33º veículo adquirido pelo Governo Municipal desde 2017. Daniel destacou que no início do primeiro mandato da prefeita Wilma Pereira, a administração recebeu uma frota totalmente sucateada e que hoje, é possível afirmar que a frota de veículos de todos os setores da Prefeitura de Santa Bárbara do Leste está 100% renovada.

No momento de entrega das chaves, a prefeita Wilma Pereira destacou ainda que todos os motoristas que prestam serviço para a Prefeitura passam por capacitação periodicamente e são devidamente habilitados para exercer a função, o que traz mais segurança e bem-estar, tanto para os motoristas, quanto para a população que utiliza o transporte público municipal diariamente.

Alguns vereadores do município e alguns agricultores também estiveram presentes durante a entrega das chaves. Eles parabenizaram a Prefeita por sempre investir no desenvolvimento de todos os setores, priorizando sempre o bem-estar da população.

Assessoria de Comunicação