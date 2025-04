Deslizamento de terra provoca interdição na BR-116, em Dom Cavati

A Polícia Rodoviária Federal e a Ecovias Rio Minas alertam para alterações do trânsito no Km 479 da BR-116, em Dom Cavati. Por volta de 7h30 foi necessária interdição total do trecho, devido a um deslizamento de terra ocasionado pela ruptura de uma tubulação de água.

O tráfego está fluindo por desvio de pista, utilizando o pátio de um posto de combustíveis. Devido aos trabalhos da empresa de abastecimento de água e equipes de conservação no local, pode haver outras interdições totais durante o dia.