DESAVENÇA POR HERANÇA

Homem tenta matar a irmã, mas acaba ceifando a vida de primo

CARATINGA – Washington Gonçalves Cordeiro, de 37 anos, morreu após levar um tiro na face, mas não era o alvo dos disparos de arma de fogo efetuados pelo autor do crime. Segundo a Polícia Militar, a vítima pretendida pelo autor seria a irmã dele, de 40 anos. A motivação é a disputa por herança, conforme informações levantadas pelos policiais militares. O crime ocorreu na rua Manoel Cordeiro Lúcio, em Cordeiro de Minas, distrito de Caratinga, na noite de ontem (8). Conforme a PM, o suspeito de efetuar os disparos é Alcides Maciel Neto, de 46 anos.

A PM foi solicitada pela irmã de Alcides, que relatou que se encontra em disputa por herança. Segundo ela, em fevereiro deste ano o irmão a ameaçou de morte, logo após expulsar o pai idoso de casa.

Neste domingo, por volta das 22h30, a irmã de Alcides estava na porta da residência de parentes, quando viu o irmão transitando pela rua. Desconfiada das intenções dele e temendo pela vida, correu para dentro de casa, momento em que ele efetuou o primeiro tiro. Na sequência, desferiu mais cinco disparos. Um dos tiros acertou seu primo Washington, que estava sentado na porta de casa e morreu no local. Outro disparo atingiu um veículo Fox que estava nas proximidades. Logo depois, o suspeito fugiu por um beco. Segundo levantamentos da PM, os tiros teriam como alvo a irmã de Alcides.

A PM realizou diligências nos locais indicados por familiares do autor, mas não o encontrou. Também foi refeito o caminho tomado por ele. Testemunhas e demais populares não souberam informar se ele estava com o veículo no momento do fato, porque chegou a pé ao local.

Em consulta ao sistema informatizado, não foram constatados conflitos envolvendo Alcides e Washington, contudo, familiares alegaram que eles tiveram um desentendimento há cerca de três anos. Washington teria sido ameaçado por Alcides, mas não foi encontrado nenhum registro do fato.

Alcides e a irmã possuem conflitos recentes, entretanto, sem registro anterior ao feito na data do crime. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e após os trabalhos, o corpo da vítima foi levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.

Foi feito rastreamento, mas acusado não tinha sido encontrado até o final dessa edição.