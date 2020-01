Depois de agredido, homem tem carro e outros pertences roubados

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Um homem, 60 anos foi vítima de roubo neste último final de semana, no Córrego do Anta, zona rural de São Sebastião do Anta.

Policiais foram acionados pela sala de operações de Inhapim, informando que uma pessoa teria dado entrada no hospital da cidade com hematomas, relatando ter sido vítima de roubo.

O homem contou à polícia que conheceu os suspeitos em um bar, e foi com eles a um churrasco no córrego do Anta. Durante o trajeto, foi rendido pelos autores com golpe “mata-leão”, socos e pontapés e teve seus pertences roubados, junto de seu veículo Celta.

Os militares começaram o rastreamento pela zona rural, conseguindo recuperar o veículo e os documentos pessoais.

A vítima reconheceu um dos suspeitos, através de fotos, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido localizado.

A Polícia Militar segue em rastreamento no intuito de localizar o suspeito e recuperar os outros objetos.