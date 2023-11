Definidos os vencedores do 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga

CARATINGA – Foram anunciados os cartunistas premiados do 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga / 3º Festival Jal&Gual, no último dia 21 de novembro, por ocasião da abertura do evento, na Casa Ziraldo de Cultura. Para julgar os cartuns, charges, quadrinhos e caricaturas, foi formada uma Comissão Julgadora composta por respeitados cartunistas do país e do exterior (Bulgária, Romênia, Colômbia, Irá, Malásia e Portugal), que definiram os três primeiros colocados e mais três menções honrosas de cada modalidade.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e, entre estes finalistas, todos os primeiros lugares receberão cada, a premiação em dinheiro de quinhentos reais, num oferecimento da Prefeitura de Caratinga, totalizando o valor de três mil e quinhentos reais.

Além dos cartunistas do Brasil, constam entre os premiados artistas dos seguintes países: China, Polônia, Estados Unidos, Chipre, Irã (2), México, Portugal, Peru e Colômbia.

Cartunistas Premiados:

CARTUM/CHARGE: 1º Lugar: Liu Quiang – (China); 2º Lugar: J.Bosco – (Belém -PA); 3º Lugar: Izabela Kowalska – (Polônia) / Menções Honrosas: Abolfazl Mohtarami (IRÃ); Ali Ghanaat (Irã); Rucke (Itú – SP); Mello (Jaboticatubas – MG).

CARICATURA LIVRE: 1º Lugar: Guedes – (Pindamonhangaba -SP); 2º Lugar: Fernandes – (Santo André – SP); 3º Lugar: Guaíco – (Colômbia) / Menções Honrosas: Emerson Bocão (Estados Unidos); Fabrício Brito (Rio de Janeiro – RJ); J. Bosco (Belém – PA).

CARICATURA “Marilene Godinho”: 1º Lugar: Ulisses – (Paraíba do Sul – RJ); 2º Lugar: Fernandes – (Santo André – SP); 3º Lugar: Francis – (Curitiba – PR) / Menções Honrosas: Cabrera (Cuba), Carlos Cruz (Belo Horizonte – MG); Cláudio Teixeira (Iguatu – CE)

CARICATURA “Fernando Coelho”: 1º Lugar: Pakdel – (Chipre); 2º Lugar: Ulisses – (Paraíba do Sul – RJ); 3º Lugar: Cláudio Teixeira (Iguatu – CE) / Menções Honrosas: Fernandes – (Santo André – SP); Guedes – (Pindamonhangaba -SP), Santiagu (Portugal)

CARICATURA “Cartunistas do Brasil”: 1º Lugar – Fernandes – (Santo André – SP); 2º Lugar: Mattias (Búzios – RJ); 3º Lugar: Pedro Silva – (Portugal); Menções Honrosas: Cláudio Teixeira (Iguatu – CE); Duarte (Campinas); Xavier (Avaré – SP)

TIRAS/QUADRINHOS: 1º Lugar: Alisson – (Rio Grande – RS); 2º Lugar: Ídio – (São Paulo – SP) 3º Lugar: Thaís Linhares – (Portugal) / Menções Honrosas: Cival Einsten (Fortaleza – CE); Saloma (México). Mello (Jaboticatubas – MG).

Comissão Julgadora

Walex Alexandrov (Bulgária); Marian Avramescu (Romênia); Nina Mosqueira (Colômbia); Massoud Shojai (Irã); Rossen (Malásia) Osvaldo Macedo (Portugal); Leite(MG), Samuc (PE), Gilmar Fraga (RS), Ricardo Soares(SP), Paffaro (SP), Carlos Araújo (PE), Camilo Riani(SP), Cláudia Kfouri (SP), Fani Loss (SP), Michelângelo (RJ), Alviño (RJ), Hippertt (RJ), Mônico Reis (SP), Ray Costa (RJ), Toni D’Agostinho (SP), Aleixo (GO), Bira Dantas (SP), Fábio Sales (SP), João Antônio Buhrer (SP), Marcelo Alencar (SP) e Tony Fernandes (SP)

Cartum feito por J. Bosco