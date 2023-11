Criminosos roubaram carro e moto em invasão à casa da mãe de Eduardo Costa

A moto levada era do irmão do cantor, e estava sendo rifada no Instagram. O irmão do cantor Eduardo Costa, Weliton Costa, teve a moto, carro e outros objetos de valor roubados na manhã desta segunda-feira (27/11). Os suspeitos entraram na casa dele, onde mora com a mãe, Maria Raimunda da Costa, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A moto, uma Honda CG 160 Start da cor preta, seria rifada no Instagram de Weliton, com o tanque cheio de gasolina e um capacete. O veículo ainda estava sem placa e, de acordo com ele, seria emplacada no dia seguinte. O carro levado é um Honda WRV branco. Na rede social, o irmão de Eduardo Costa aparece chorando e diz que está aliviado por ele e sua mãe estarem vivos. No momento do crime, Weliton e Maria Raimunda estavam na cozinha, nos fundos da casa. “Eu sinto que as pessoas que entraram aqui dentro da minha casa entraram com a intenção de até de tirar a minha vida, se preciso for, para levar esses bens materiais”, declara.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) já esteve no local e faz um rastreamento na região para localizar os suspeitos. A ocorrência ainda está em andamento.