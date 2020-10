Defesa Civil fala sobre previsão de chuvas

CARATINGA- Após um vídeo que circulou pelas redes sociais a respeito de previsão de 60 milímetros de chuva para Caratinga no domingo (25), a Defesa Civil de Caratinga realizou uma coletiva de imprensa para esclarecer o assunto à população.

Cristiane Faria do Val, diretora da Defesa Civil, frisa que nos últimos dias a cidade registrou uma chuva constante, sendo o acumulado de 14 milímetros de terça-feira (20) para quarta-feira (21), uma previsão “dentro da normalidade”.

Ela ainda destaca que os efeitos dos 60 milímetros previstos para o final de semana, dependem da forma que esta precipitação ocorrerá, se ao longo do dia, ou em um curto espaço de tempo. “Podem cair no município durante 24 horas e não causariam um dano muito grande por cair lentamente. Mas, esperamos, estamos monitorando e passando as informações para população”.

Além dos meses de outubro a dezembro, Cristiane enfatiza que o mês de janeiro sempre foi historicamente muito polêmico com relação às consequências das chuvas que acontecem no final do ano. “É um período que estaremos mais atentos. Estamos disponíveis pelo 199; 24 horas, para atender à população”.

A Defesa Civil de Caratinga realizou a sinalização das rotas de fuga do centro da cidade. A diretora de Defesa Civil afirma que esta é uma das medidas adotadas a partir de um Plano de Redução de Riscos. “Estamos trabalhando as intervenções necessárias, algumas áreas devem ser desabitadas, outras reflorestadas, as áreas de alagamento da área central devem ser devidamente sinalizadas. Isso que foi feito é um cumprimento do que está previsto para a segurança da população. É uma orientação, se você está no período crítico de chuva, com possível alerta de inundação, é uma área que não deve deixar o veículo estacionado ou buscar ela. Às vezes, a pessoa pensa que em determinada rua a água nunca vem, mas é uma área que é rota de fuga e cria um transtorno”.