Defesa Civil alerta para risco moderado de deslizamentos

A Defesa Civil de Caratinga informa que devido às chuvas dos últimos dias no município, há um risco moderado de deslizamentos de terra em encostas naturais.

Os moradores de áreas de risco são orientados, para que tenham atenção redobrada e a qualquer sinal de perigo se protejam em local seguro.

Conforme informações da Defesa Civil, os tipos de deslizamentos envolvem ocorrências de escorregamento de massa; retirada da vegetação; cortes sem orientação técnica; aterros não ou mal compactados; falta de drenagem da água pluvial; falta de drenagem das águas servidas; fossas; ruptura da rede de esgoto e plantio de espécies arbóreas em declividades incompatíveis.

Também é preciso ficar atento à condicionantes naturais que provocam deslizamentos, como características dos solos e rochas, relevo (declividade/inclinação), vegetação, clima e nível d’água. Quanto às condicionantes relativas à ação humana estão os cortes e aterros, desmatamento, lançamento de água de forma irregular, fossas sanitárias, lixo e entulho e cultivo inadequado.

O cidadão deve observar os indícios de risco de deslizamentos, como trincas nas paredes da edificação e/ou no terreno; muro embarrigado; rebaixamento no piso da edificação; trincas no terreno, com formação de degraus de abatimento; inclinação de árvores que antes não estavam, cercas, postes e surgência d’água no sopé do talude. Todas estas características apontam movimentação do solo.

Para acionar a Defesa Civil ligue 199 ou faça conta pelo (33) 3329-8043- WhatsApp.

MAPA DE PRECIPITAÇÃO

O Mapa de precipitação divulgado pela Defesa Civil de Caratinga, registra a queda no índice pluviométrico em 2023, se comparado ao ano de 2022.

O ano de 2023 terminou com um dos mais quentes da história, marcado pelo recorde de temperaturas e irregularidade das chuvas.

Na região de Caratinga, as chuvas se intensificaram no final do mês de dezembro de 2023 e seguem no primeiro mês de 2024.