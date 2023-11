Decoração natalina de Caratinga terá árvore “pink” e sala imersiva

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga já deu início à instalação da decoração natalina na Praça Cesário Alvim. A empresa vencedora da licitação foi contratada pelo valor global de R$ 850.000,00.

Dentre as novidades para esse ano, a Sala Imersiva de Natal com projetores, funcionando em seções de cinco minutos com entrada do público de 20 em 20 pessoas; além de cabines em formato de bola de árvore de Natal e presente, iluminadas por luzes de LED, onde o público poderá entrar e fazer fotos ou vídeos.

Conforme informações apuradas pelo DIÁRIO, a decoração será focada nas cores vermelha e dourado, com destaque para a mega árvore de Natal, que este ano será na cor Pink, acompanhando a tendência do barbiecore, que este ano foi influenciada pelo lançamento do filme da Barbie.

Para a Prefeitura, a decoração em praça pública provoca um encontro com todas as pessoas que, nesse período, frequentam com mais intensidade o centro de Caratinga. “Por isso, a programação do Natal 2023 promoverá a celebração da vida e da fraternidade buscando despertar a prática efetiva de ações que possam modificar a vida das pessoas. Caratinga centraliza as ações de concentração do comércio que se aquece nesse período de festas, não podemos deixar de reconhecer a importância dessa época para a geração de emprego e renda, o produto cultural dos nossos mais diferentes segmentos ficam em evidência e o cenário se prepara para garantir oportunidade de trabalho para artistas da música, do teatro e do artesanato, enfim, a economia de Caratinga absorve as mais diferentes demandas das festividades de Natal, promovendo diferentes oportunidades para todos”.

Confira alguns itens previstos na estrutura da decoração natalina:

– Uma mega árvore de Natal construída por painéis modulares, de no mínimo 16 metros de altura do chão até sua ponta

– Uma casa Papai Noel: descrições mínimas: medindo 10 m de comprimento x 0,5 m de largura x 3,5 m de altura, jardim em grama sintética com 5 ambientes sendo sala, quarto, cozinha, varanda e área externa, ornamentada com peças decorativas natalinas no seu interior

-57 mangueiras de LED para recobrimento de palmeiras

-Cordões de LED para recobrimento de árvores

-Três árvores aramadas

-2024 aramado e iluminado

-Sala imersiva de Natal

-1 Papai Noel porta retrato 1,50 de largura por 2,10 de altura

-Uma bola de Natal e um presente instagramável

-Um urso com esqui

-Túneis em LED nas laterais da praça