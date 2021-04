Criminalistas manifestam contra a morte de advogado

Augusto Rocha Barreto Diniz foi assassinado no último dia 1º

CARATINGA – Na manhã desta segunda-feira (5), vários advogados criminalistas manifestaram contra a morte do colega de profissão, Augusto Rocha Barreto Diniz de Abreu, 32 anos. A manifestação aconteceu em frente ao fórum Desembargador Faria e Sousa. O advogado Augusto foi assassinado na rua Princesa Isabel na noite da última quinta-feira (1), sendo atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça e três na altura tórax.

O advogado Rodrigo Melo leu o manifesto feito por todos os criminalistas da cidade que segue publicado na íntegra. “É com pesar que convocamos a imprensa local e demais interessadas a fim de transmitir nossa nota de repúdio a violência contra o advogado mineiro. Sabemos que no último dia 01 de abril o advogado Augusto Diniz de Abreu foi morto a tiros, a princípio a motivação se deu em razão do exercício de sua profissão, ou seja, pela prestação de seus serviços.

Diante tal quadro, nós, advogados e advogadas, defensores dos direitos, repudiamos a violência contra o advogado.

Não permitiremos esse tipo de afronta e lutaremos para que a justiça seja feita e a morte do advogado Augusto não tenha sido em vão, da mesma forma que lutamos pelos direitos daqueles que nos procuram e confiam a nós a sua dignidade. Com isso, ressaltamos que qualquer violência, física ou psicológica, não será admitida contra qualquer advogado em Caratinga ou em qualquer outra localidade, para tanto, encaminharemos ofício a OAB solicitando com urgência a nomeação de advogado para acompanhar as diligências preliminares, investigações e possível Ação Penal, tudo para assegurar a dignidade da profissão e do ser humano. Afinal, a fatalidade não se estendeu apenas a vítima Dr. Augusto, familiares e seus amigos, mas a todos aqueles que exercem sua profissão com dignidade em busca do reconhecimento profissional e do sustento familiar”, diz o documento.

O criminalista Max Capella ressaltou que a classe não admitirá esse tipo de afronta. “Trabalhamos sempre, e na maioria das vezes, em defesa dos acusados, mas da mesma forma que a gente luta pelo direito daqueles que nos procuram para manter a sua dignidade e fazer sua defesa que é um direito consagrado constitucionalmente, lutaremos também para que a justiça seja feita em face da morte do Dr. Augusto”, disse Max Capella.

Max Capella comentou ainda que foi uma surpresa desagradável para os advogados, pois é a primeira vez que acontece uma situação desse tipo em Caratinga. “Por isso estamos tomando essas providências para que isso não se torne corriqueiro, uma coisa banal em nosso meio. Para que um eventual cliente insatisfeito com o trabalho, não ache que assim vai resolver qualquer situação. Vamos lutar para que a justiça seja feita, mas também como a gente luta sempre para que os acusados sejam submetidos a julgamento, com respeito ao devido processo legal, e que a decisão seja a da justiça, sobre os rigores da lei, e que sirva de exemplo essa nossa postura, para que fatos como esse não gerem precedentes e não voltem a acontecer”, afirmou o advogado.

Capella disse ainda o que mais chamou atenção nesse crime, foi o fato de Augusto ser advogado das partes. “Era advogado dos envolvidos, mas ao que nos parece foi em virtude da atuação dele como advogado. Entraremos em contato com a OAB estadual e federal para que este fato seja acompanhado mais de perto por quem de direito’, concluiu o advogado.

PRISÃO PREVENTIVA DA SUPOSTA MANDANTE DO CRIME

Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, a suspeita foi conduzida à delegacia, onde a autoridade policial ratificou sua prisão em flagrante. “A PCMG representou pela prisão preventiva da suspeita, que foi deferida em audiência de custódia pelo poder judiciário. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e está à disposição da justiça. A investigação segue em andamento”.

O autor dos disparos não tinha sido localizado pela polícia até o final dessa edição, e a motivação do crime ainda não foi esclarecida.

OAB ESTADUAL

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato o presidente da comissão estadual de prerrogativas da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) estadual, Cristiano Volpe Guimarães, que falou de algumas medidas a serem tomadas. “Inicialmente a OAB/MG fará uma nota de repúdio, mas também já estamos preparando um ofício para a delegacia local, no intuito de obter as informações acerca da investigação, para habilitarmos no feito e acompanharmos todos os atos da justiça para que haja a efetiva condenação dos autores deste bárbaro Crime”, afirmou Cristiano Volpe.

A OAB estadual divulgou ontem em seu site uma nota de pesar pela morte do advogado Augusto.

NOTA DE PESAR AUGUSTO DINIZ DE ABREU

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, vem a público inicialmente se solidarizar com a família, amigos e colegas do Advogado Dr. Augusto Diniz de Abreu, que foi morto a tiros na noite de quinta-feira, 1º de abril de 2021, na cidade de Caratinga/MG, em razão do exercício de sua profissão.

Diante do lamentável fato, a Seccional Mineira repudia veementemente o crime bárbaro sofrido pelo advogado e informa a comunidade jurídica que já oficiou a Polícia Civil da Comarca de Caratinga/MG, para requisitar informações acerca da investigação do caso, no intuito de participar de todos os atos da Justiça para que haja efetiva condenação dos autores deste crime.

Reiteramos, por oportuno, que o advogado é indispensável à administração da justiça e, diante do exposto, a OAB/MG para cumprir o seu papel constitucional sempre tomará todas medidas cabíveis para combater qualquer agressão à vida ou a dignidade da pessoa humana que atingir advogado ou cidadão.