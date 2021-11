Creche Municipal de Imbé de Minas retorna com aulas presenciais

Educandário segue todos os protocolos de segurança contra a covid-19. Após quase dois anos em quarentena, o serviço volta com reforma, móveis planejados e outras novidades

IMBÉ DE MINAS – A Creche Municipal Pingo de Gente, localizada em Imbé de Minas, retornou, nessa terça-feira (16), às aulas em regime presencial híbrido. A cada semana, as crianças se revezam para a ir à instituição de ensino ou permanecer na aprendizagem remota. Devido ao coronavírus, a capacidade das salas de aula foi reduzida à metade.

“Só volta ao ensino presencial esta semana o aluno cujos pais ou responsáveis assinaram previamente a autorização. O cronograma discente por turma já foi feito. Caso algum pai ou responsável decida que o filho retorne, é preciso esperar a divulgação do novo escalonamento. As crianças que permanecem no regime on-line têm todo o suporte das professoras”, explica a coordenadora da Creche, Rosânia Gonçalves.

A mãe da aluna Glaci Kelly Maceno Soares, Marinalva das Graças Maceno Soares, autorizou a volta. “Minha filha estudava em casa, mas na creche é melhor. Aqui, a professora é ótima e ensina de uma maneira bem didática. Minha filha ama”, disse.

Para a volta, a coordenadora Rosânia Gonçalves e os servidores prepararam várias novidades. A entrada da creche foi decorada com um arco de balões para recepcionar as crianças e pais. Logo no portão, os colaboradores passam álcool em gel, conferem as máscaras e medem a temperatura nas crianças. Nas dependências da Creche, há dispensers de álcool em gel nas paredes. Os protocolos de segurança foram exigidos pela Secretaria de Saúde e explicados aos pais e responsáveis.

Um lindo painel decorativo dava às boas-vindas para as crianças. Em frente a ele, elas cantaram o Hino Nacional e rezaram o Pai Nosso. “Essa é outra novidade. Decidimos, em comum acordo com a Secretaria de Educação, esse rito inicial. É importante que as crianças aprendam os símbolos pátrios e o respeito às religiões”, afirma Gonçalves.

A introdução do café da manhã foi uma medida nutritiva que começou na Escola Municipal e também será feita na creche. No primeiro dia, os alunos tomaram leite com achocolatado e biscoitos.

Primeiro dia

Na reabertura, estiveram presentes o prefeito municipal, Batista, a secretária de Educação, Quita Brandão, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, José Manoel. Junto com as crianças, eles assistiram à encenação da peça “Chapeuzinho Vermelho e o Lobo”. Os funcionários da Creche se vestiram como os personagens do conto de fadas.

“Ficou tudo muito lindo. Um local rodeado de crianças emana paz”, disse Batista. “A alegria da reabertura ficou nítida com o teatro. Nossos colaboradores arrasam”, afirma Brandão.

Essa é a primeira vez que a professora Neclides Alves irá lecionar. “A volta está sendo uma mistura de alegria e receio. Alegria por encontrar meus alunos e poder lecionar. E receio porque o tempo de pandemia impôs restrições ao Ensino, que agora precisam ser supridos. As crianças precisam da escolinha”, disse a responsável pela Educação Infantil do Pré-1.

Reforma

Os onze meses em que a Creche ficou fechada este ano foi o tempo necessário para a Administração Municipal realizar uma reforma. O serviço foi executado pela Secretaria de Obras.

Entre as melhorias, destaca-se que a creche recebeu uma nova pintura. A reforma mudou a estrutura das janelas. A área de serviço foi ampliada e agora conta com uma varanda para facilitar a limpeza e secagem de louças, panos de cozinha e de chão.

Pela primeira vez, a creche tem uma máquina de lavar. Também como novidade, três cadeiras para bebê vão facilitar a hora da papinha. Antes, as crianças ficavam sentadas no colo das funcionárias. Agora, a cadeira vai dar segurança e tranquilidade na hora da refeição.

Para maior comodidade no banho, duas banheiras com formato anatômico dão apoio para todo o corpo e conforto para os bebês. Entre os eletrodomésticos, pode-se destacar o fogão e a geladeira novos.

A Secretaria recebeu móveis planejados. Uma sala de vídeo com smart tv irá proporcionar novas experiências educacionais. Os armários foram reformados. A Creche também conta com móveis planejados espalhados pelas dependências. A instalação de seis câmeras de vigilância dará mais segurança para todos. A cerca está pronta.

“Não estamos medindo esforços para proporcionar mudanças significativas. Em onze meses, realizamos um trabalho digno. A creche necessitava desses incrementos, mas é só o começo. Para o ano que vem, estamos preparando a volta do atendimento às crianças de 0 à 3 anos, entre outras novidades”, finaliza Gonçalves.

Assessoria de Comunicação