VARGEM ALEGRE – Entre os dias 12 e 14 de novembro, o município de Vargem Alegre foi palco do 3º Encontro Vargem Alegrense Ausente, festa que já se tornou tradicional e contou com uma vasta programação, muita música, eventos culturais, desfile para escolha da Miss Vargem Alegre, vencido por Kawany Lopes; reencontro com conterrâneos ausentes, encontro de cavaleiros e amazonas marcaram o evento.

A prefeita Maria Cecilia da Costa Garcia, ‘Cilinha’, comemorou o sucesso do evento. “Depois de dois anos de uma doença que ceifou muitas vidas, assim que zeraram nossos casos suspeitos e houve um avanço importante na vacinação da população, sentimos a necessidade e importância de fazer uma confraternização com todos nossos conterrâneos. Enxergamos nossa festa de forma extremamente positiva, pois todos estavam já ávidos por um momento de alegria e confraternização. A resposta da população foi extremamente positiva com muitos elogios a festa. Tivemos total apoio da Câmara de Vereadores e toda equipe de trabalho da prefeitura para que o evento fosse o sucesso que foi. Agradecemos a Deus por estarmos vivos e podendo encontrar nossos amigos e familiares a que a muito não víamos devido à pandemia”.

Elias Quintão, vargem alegrense que reside há 30 anos em Belo Horizonte, esteve presente para rever amigos e familiares. “Parabenizo o governo municipal pelo resgate deste evento que é de suma importância. Essa comunidade carece muito desses eventos sociais, estou aqui com minha família relembrando e vivendo bons momentos”, declarou. Nilson Martins, que hoje reside em Uberlândia, destacou a alegria e a emoção de ter tido a oportunidade de estar nessa festa. Ele espera que a festa tenha continuidade nos anos vindouros.

A vereadora Marlise Silveira lembrou, que além da festa, unir os conterrâneos e ter um cunho de resgate cultural, também celebrou o avanço do Plano Municipal de Imunização com as diretrizes do Plano Nacional. “Foram três dias maravilhosos de muita festa. Um verdadeiro resgate da nossa cultura. Nessa festa tivemos a oportunidade de reencontrar e confraternizar com várias pessoas que moram fora e vieram para essa festa linda. A festa foi aprovada pela população com uma programação muito raiz. Essa festa aconteceu com muita responsabilidade”.

Elizabete Maria Pacheco, chefe de gabinete de Vargem Alegre, destacou: “Havia um desejo de resgatar a cultura de Vargem Alegre, e foi tudo como esperado. Mais uma vez o Governo Municipal tomou a decisão acertada, só temos que agradecer a todos envolvidos, imprensa, artista, profissionais da prefeitura, visitantes e a nossa população em geral que prestigiou esse grande evento que foi sucesso”.

