CARATINGA– Ontem, o município confirmou seis novos casos de covid-19. Conforme os dados contabilizados até esta terça-feira (20), o acumulado é de 1.805 casos confirmados, 51 casos em acompanhamento, 1.689 pacientes recuperados e 65 óbitos.

Outros dois óbitos registrados são uma mulher de 57 anos, que residia no Bairro Limoeiro e um homem de 56 anos, que residia no distrito de São João do Jacutinga. Os dois pacientes estavam internados no Casu- Hospital Irmã Denise.