CARATINGA– Caratinga confirmou mais dois óbitos de Covid-19. As idosas são dos bairros Santa Cruz e Centro, de 86 e 81 anos, respectivamente. Elas estavam internadas no Casu-Hospital Irmã Denise. Ao todo, 74 pessoas já faleceram com o diagnóstico positivo para a doença.

Ontem foram confirmados 24 novos casos. O acumulado nesta terça-feira (24) foi de 2.200 casos confirmados, 94 casos em acompanhamento e 2.032 pacientes recuperados.