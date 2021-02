Covid-19: Início da vacinação de idosos com 88 e 89 anos

CARATINGA– A partir desta sexta-feira (19), a equipe da Secretaria de Saúde iniciará a vacinação contra covid-19 dos idosos de 88 e 89 anos.

Como as equipes volantes seguem vacinando os profissionais de saúde e idosos acima de 90 anos, a vacinação do novo público será realizada nas Unidades Básicas de Saúde.

De acordo com o secretário de Saúde Erick Gonçalves, os idosos devem entrar em contato com o PSF do bairro em que residem para realizar o agendamento. “O horário de atendimento para vacinação dos idosos é de 8h às 10h30 e de 13h às 16h. Os idosos devem levar para a vacinação documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.

Aquelas pessoas que moram em área descoberta, devem ligar para a Policlínica através do telefone 3329-8121. Erick destaca que diversos calendários falsos estão sendo divulgados. Ele ressalta que, até o momento, serão vacinados apenas os idosos de 88 e 89 anos. “Aqueles que estão acamados, ou seja, que não podem se locomover até uma unidade de saúde, na próxima semana, uma equipe da Prefeitura de Caratinga estará indo de casa em casa para vaciná-los”.

O município já vacinou 3.041 pessoas incluídas tanta na primeira e segunda doses da vacina contra a covid-19. “A vacinação será estendida à medida que novas doses sejam encaminhadas para nosso município”, destaca Erick.