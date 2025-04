Cover de Michael Jackson perde tudo em tempestade e mobiliza campanha para recomeçar em Caratinga

CARATINGA– Maycon Martins, 19 anos, conhecido como o ‘Michael Jackson de Caratinga’. Cheio de talento, ele se transforma nos palcos para dançar e dublar as canções do rei do pop, levando alegria e emoção por onde passa. Mas na noite de 10 de abril, foi sua própria vida que virou um palco de dor. Um forte temporal atingiu o bairro Doutor Eduardo, onde ele mora, e destruiu completamente sua casa, deixando um cenário de devastação — e uma história de superação que agora emociona e mobiliza a cidade.

“Parecia cena de filme de terror”, relembra Maycon. “Tinha acabado de limpar a casa, sentei no sofá pra descansar. Começou a chuva e eu vi que a sustentação do telhado começou a levantar. Segurei no telhado na esperança de salvar minha casa, tudo que eu tinha, mas uma tentativa em vão. Acabei me machucando. Na hora que eu caí no chão, vi o meu telhado voando, a chuva caindo. Tudo escuro. Só estavam os raios, dando faísca na minha casa por causa do curto na energia. Foi muito triste”, descreve.

A ventania arrancou a estrutura, deixando a residência completamente exposta à chuva. “Estava tudo escuro. A energia caiu, começou a dar curto, faíscas nos fios. A água invadia tudo. Saí gritando na rua, em pânico. Só conseguia repetir: ‘perdi tudo, perdi tudo’”.

Maycon mora sozinho há um ano e oito meses. Durante esse tempo, com muito esforço, havia mobiliado a casa, comprado eletrodomésticos, montado um pequeno estúdio de trabalho com seu computador — e investido em seu maior sonho: os figurinos e acessórios usados nas performances como Michael Jackson. Tudo isso, segundo ele, foi levado pela força da tempestade.

“Perdi armário, rack, TV, meu computador que usava pra editar vídeos, divulgar meus shows. Mas o que mais doeu foi perder os figurinos. Algumas peças eu consegui salvar, mas muitas foram manchadas, molhadas, rasgadas… eram roupas que eu comprei com muito sacrifício. Quem trabalha com arte sabe o valor que isso tem. Pra mim, não era só roupa, era parte do meu personagem, da minha identidade.”

E o drama não parou por aí. Sua vizinha, mãe de dois meninos pequenos — um de um ano e outro de quatro — também teve a casa destruída. “Ela se trancou no banheiro com os filhos, que é a única parte de laje. Mesmo com chuva, entrei na casa e tirei os três de lá. Foi instinto, coração mesmo”.

Abalado emocionalmente, Maycon procurou ajuda psicológica no dia seguinte. “Quem é trabalhador sabe que o que a gente ganha é para se sustentar, pagar conta e essas coisas. Não tinha como eu lidar com aquilo. Na sexta-feira fui no psicólogo, tive uma conversa com ele e já me acalmei um pouco. Agora estou na fase de aceitação porque não pode ficar remoendo, senão nada sai do lugar”.

Para recomeçar, ele iniciou uma campanha online de arrecadação. A Vakinha já atingiu R$ 1.600, mas com as taxas da plataforma, o valor líquido é menor. A maior parte da ajuda tem vindo por meio de doações via PIX, o que já possibilitou a compra de blocos e parte dos materiais para reconstruir a casa. “Está sendo reconfortante. Eu diria essa palavra, porque tá mais perto um pouco de voltar com o meu sonho. Fiquei dois dias abalado e não queria saber de nada. E pra quem já tem problema, depressão, essas coisas, então foi bastante doído. Foi algo que vai me marcar para o resto da vida”.

Maycon diz que, quando veste os figurinos, entra em uma bolha onde os problemas desaparecem. “Sempre tento manter uma alegria pro povo. Tirar as pessoas da tristeza. Levar paz para as pessoas, momento de alegria. Porque é isso que o Michael fazia, né? O Michael não só dançava e cantava, ele ajudava as pessoas, não só com o dinheiro que eu falo, com o riso, uma palavra. Essa é a essência que eu gosto de trazer. Quando estou como Michael Jackson, me transformo, esqueço todos meus problemas. Ver o público me traz paz”.

El conseguiu recuperar alguns figurinos e segue com esperança de manter o seu sonho. “Graças a Deus consegui salvar alguns figurinos, alguns mancharam, outros perdi, infelizmente, vamos ver se depois de concluída a obra, se eu consigo voltar. Vai demorar, né? Porque tudo que conquistei demorou, mas, enfim, vamos ver como é que v.ai ser daqui pra frente. Tendo fé em Deus, quem sabe”

Apesar das perdas, Maycon segue firme com um sonho em reconstrução: reerguer sua casa, voltar a se apresentar e continuar sendo o “Michael Jackson de Caratinga”. “Não há nada melhor quer o nosso lar. Não me sinto muito confortável fora de casa, então, para mim, não há nada melhor que o nosso lar. Quem puder ajudar vai ser muito bom”.

BOX:

Como ajudar Maycon

Chave PIX (CPF): 704.071.836-71

Vakinha online:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajudar-a-cobrir-minha-casa-que-foi-destelhada-pela-chuva

Doações de móveis, materiais de construção ou em dinheiro são bem-vindas.