Coronavírus: 413 pacientes curados e 156 casos ativos

CARATINGA- Caratinga contabiliza 413 pacientes curados e 156 casos ativos para a covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico desta segunda-feira (20). A prefeitura não divulgou os dados na sexta-feira (17) e sábado (18), justificando uma manutenção no sistema do Ministério da Saúde.

São 2.860 casos notificados, 589 casos confirmados, 2.003 casos descartados e 268 seguem em investigação. 15 pacientes estão internados, um óbito segue em investigação, 20 óbitos foram confirmados e oito óbitos foram descartados.