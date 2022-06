Copasa amplia investimentos na operação da região Leste de Minas

Considerando o montante investido em 2021, o valor deve chegar a R$ 150 milhões até o final deste ano em todo o Estado

Buscando estender e aprimorar a cobertura dos serviços de água e esgoto em Minas Gerais, a Copasa está ampliando os investimentos na operação (que são intervenções de pequeno porte e de baixa complexidade voltadas à melhoria dos sistemas de abastecimento e de esgotamento). Até o último mês de abril, a companhia já havia investido R$ 24 milhões em 2022 e a previsão é que, até o final do ano, os investimentos em obras de melhorias operacionais somem R$ 80 milhões em todo o Estado. Considerando o montante investido em 2021 (R$ 70 milhões), o valor deve chegar a R$ 150 milhões em dois anos.

Na área de abrangência da Unidade de Negócio Leste (UNLE), a Copasa tem investido na substituição de redes de água e em obras de melhoria do sistema de abastecimento. Em Bugre, por exemplo, estão sendo investidos mais de R$ 760 mil na implantação de 2.100 metros de adutora de água bruta e na montagem de poço profundo que irá ampliar a oferta de água e resolver o problema de escassez hídrica no município, beneficiando aproximadamente 1.850 moradores.

Já em Rio Piracicaba, a Copasa também concluiu neste ano a construção de uma adutora de água bruta e aumentou a vazão de produção em torno de 5 litros por segundo (mais de 400 mil litros de água tratada por dia). Isso vai solucionar o problema de intermitências no abastecimento das partes altas da cidade e melhorar a disponibilidade de água para cerca de 11 mil habitantes.

Em Alvinópolis, uma obra emergencial e com custo de R$ 420 mil está sendo concluída neste ano e vai beneficiar toda a população do município. Assim como nas outras cidades, as intervenções vão garantir abastecimento regular de água aos moradores, tendo em vista que a estrutura de abastecimento da Copasa na cidade sofreu diversos impactos com as fortes chuvas ocorridas no mês de janeiro deste ano.

Outra cidade que recebeu obras de melhorias no sistema de abastecimento foi Engenheiro Caldas, onde foram investidos quase R$ 270 mil na construção de redes e na instalação de um booster e um reservatório de água para resolver o problema de intermitências nas partes altas da cidade.

Em Coronel Fabriciano, a Companhia está investindo cerca 825 mil, para a ampliação e melhorias no abastecimento dos bairros Padre Rocha e Recanto Verde, construção de adutora e na reabilitação de uma estação elevatória de água e a construção de um reservatório de água de 150 mil litros, para resolver o problema de intermitência no abastecimento, beneficiados cerca de 1.700 habitantes.

Também foram realizadas obras de melhoria na estrutura do sistema de abastecimento de Caratinga (com investimento R$ 156 mil, beneficiando 5.472 habitantes); Sapucaia (onde foram investidos R$ 195 mil, beneficiando 711 habitantes); Iapu (com obras avaliadas em R$ 182 mil, melhorando a oferta de água para 2.300 moradores); e Poté (onde foram investidos R$ 93 mil e beneficiados 9.514 habitantes).

Segundo o diretor de operação da Copasa, Guilherme Frasson Neto, “a ampliação dos investimentos trará grandes benefícios para a região”. “É a Copasa gerando valor e propiciando a melhoria da qualidade de vida e da saúde da população”, ressaltou.