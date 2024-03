Em Caratinga, Fluminense enfrenta o Manchester. Em Ipaba, o confronto é entre Clube Caratinga e Improviso

CARATINGA- A Copa Regional Giro Esportivo chega à fase semifinal neste domingo (03/03). A competição contou com dois grupos: duas chaves com quatro equipes cada. Grupos A e B se enfrentam em turno único. Classificaram-se para as semifinais, as duas primeiras equipes de melhor pontuação de cada grupo.

No último domingo (25), o Estádio do Carmo, em Caratinga, sediou a partida entre Fluminense do Sal e Improviso, que terminou empatada em 3 a 3. Já em Ubaporanga, Manchester e Esporte Clube Caratinga se enfrentaram. O Dragão venceu por 1 a 0, mas teve dois jogadores expulsos no segundo tempo (Edson Garcia e João Pedro), que desfalcam a equipe no primeiro jogo das semifinais.

As semifinais acontecerão pela manhã no domingo. No Estádio do Carmo, às 10h30, jogam Fluminense e Manchester. Em Ipaba, às 10h, o Esporte Clube Caratinga enfrenta o Improviso.

Até o momento, a competição tem como artilheiro o jogador Eraldo, do Manchester, com seis gols marcados.