Consequências da Falta de Oportunidades

Atualmente, é fácil de se observar que existe uma enorme escassez de oportunidades em nosso país. Vemos escassez de oportunidades de emprego, de estudos e, como consequência, escassez de oportunidades para a mudança de vida de todas as pessoas, e isso já vem se estendendo já há muito tempo, muito antes de nosso atual período pandêmico.

Como consequência dessa realidade, o povo brasileiro tem vivido completamente sem esperanças e sem perspectivas de um futuro melhor, e tudo isso tem afetado não só a vida das pessoas em particular como a de toda a sociedade em geral, pois, o país e a sociedade só se desenvolvem e melhoram a partir do desenvolvimento e melhoria de vida de sua população como um todo e, se o país, por meio do governo e seus projetos, não facilita o acesso da população à uma melhor condição de vida, gerando novas oportunidades de desenvolvimento e melhorias para as pessoas em todas as áreas da sociedade, tal país estará fadado ao colapso em todos os seus sistemas e estruturas e, em nosso país, talvez já podemos estar vendo o início dessa triste realidade.

Para todos os lados que olhamos podemos ver as portas para as oportunidades se fechando: sejam empregos, sonhos, futuros, projetos de vida; tudo se perdendo em meio a falta de oportunidades que assola nosso país, mesmo que alguns setores do governo insistam em dizer que estão fazendo de tudo para que nosso país volte ao ritmo de crescimento, buscando sofrer o mínimo possível dos impactos causados tanto pela pandemia, quanto pelo caos causado pelo mal gerenciamento, que desde muito tempo já vem assolando nosso país, isso não é percebido ao olharmos para a situação das pessoas que formam nosso país que, cada uma, a seu modo, vem sofrendo com as consequências do mal gerenciamento de nosso país e pela falta de oportunidades por ele causada.

Diante dessa realidade, reina a desesperança, o desespero, o medo, a frustração, reina a dor e a tristeza das inúmeras pessoas que tiveram, e têm, seus sonhos e perspectivas de futuro ceifados por nossa horrenda realidade. Assim, é fácil de se notar que a realidade da vida das pessoas que compõem uma nação mostra a verdadeira realidade de um país, mesmo que muitos digam que está tudo às mil maravilhas, a realidade da maioria das pessoas em nossa atualidade mostra o contrário.

Algo precisa de ser feito, antes que seja tarde demais. Se continuarmos nesse ritmo, o futuro que nos espera não será nem um pouco agradável, pois, além da escassez de sonhos, esperanças, e de oportunidades de mudança de vida, muitas pessoas em nosso país poderão experimentar a escassez de coisas mais básicas, como comida, água, e outras coisas mais, consideradas o mínimo para a nossa sobrevivência.