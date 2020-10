Confira o patrimônio declarado pelos candidatos ao executivo de São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA- Confira a lista de bens declarados pelos candidatos aos cargos de prefeito e vice do município de São Sebastião do Anta.

Pela coligação “Para Consertar de Novo” (PSDB / PDT / PSD), disputam Maninho (PSDB) e Dofim (PDT). Pela “Juntos faremos a Diferença” (AVANTE / PT), os candidatos são Rubens Pereira (Avante) e Eliane do Batista (PT).

“Renovar é Preciso” (MDB/DEM) tem como representantes ao executivo, Valter Melo (MDB) e Zé Anjo (MDB).

PARA CONSERTAR DE NOVO (PSDB / PDT / PSD)

Maninho (PSDB)- prefeito

Descrição Tipo Valor do Bem Dinheiro em mãos Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 13.000,00 Fia Strada 2013 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 15.000,00 Casa residencial na Rua Quatro, JD Nova Esperança Outros bens imóveis R$ 350.000,00 Mercedes- Benz ano 1977 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 40.000,00 2 lotes- situado na Rua Quatro, Bairro Jardim Nova Esperança- São Sebastião do Anta Terreno R$ 140.000,00 Dinheiro em conta corrente Banco do Brasil Depósito bancário em conta corrente no País R$ 12.339,95

R$ 570.339,95-Total em Bens

Dofim (PDT)- vice

Descrição Tipo Valor do Bem Toyota Corolla 2016 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 67.000,00 Fiat Uno 2011 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 12.000,00 Mercedes-Benz ano 1998 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 60.000,00 Casa residencial na Avenida José Antônio Santana, centro Outros bens imóveis R$ 400.000,00 Trator Valtra ano 2011 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 100.000,00 Terra no Córrego Águas Claras Terreno R$ 700.000,00

R$ 1.339.000,00-Total em Bens

JUNTOS FAREMOS A DIFERENÇA (Avante / PT)

Rubens Pereira (Avante)- prefeito

Descrição Tipo Valor do Bem Moto Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 5.000,00 Moto Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 5.000,00 Conta Sicoob Depósito bancário em conta corrente no País R$ 28.067,81 Dinheiro em espécie Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 7.000,00 Fiat Strada Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 25.000,00 Terreno na zona rural Terreno R$ 700.000,00

R$ 770.067,81-Total em Bens

Eliane do Batista (PT)- vice

Descrição Tipo Valor do Bem Casa Casa R$ 250.000,00 Dinheiro em espécie Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 1.230,77 Fiat Uno Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 12.000,00

R$ 263.230,77-Total em Bens

RENOVAR É PRECISO (MDB / DEM)

Valter Melo (MDB)

Descrição Tipo Valor do Bem Dinheiro em espécie Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 12.307,75 Imóvel de 1.495m², com benfeitoria de uma casa no valor de R$ 400.000,00, situada na Rua Iris da Costa Caçador, Bairro Jardim Nova Esperança, São Sebastião do Anta Terreno R$ 400.000,00

R$ 412.307,75-Total em Bens

Zé Anjo (MDB)- vice

Descrição Tipo Valor do Bem Caminhão Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 30.000,00 Terreno na zona rural de São Sebastião do Anta Terreno R$ 1.000.000,00 Fiat Uno Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 10.000,00 Depósito em Banco Depósito bancário em conta corrente no País R$ 53.000,00 Depósito em conta Depósito bancário em conta corrente no País R$ 150.000,00 Casa residencial Casa R$ 80.000,00 Dinheiro em espécie Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 1.500,00

R$ 1.324.500,00-Total em Bens