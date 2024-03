CONFERÊNCIA SINERGIA

Assembleia de Deus promove evento para jovens e adolescentes

CARATINGA- Com mais de 86 anos de história, a Assembleia de Deus Caratinga, atualmente liderada pelo pastor presidente Elizeu Ferreira Coelho, promoverá, durante o feriado da Semana Santa, a conferência de jovens e adolescentes “Sinergia”.

A programação totalmente gratuita contará com a participação de grandes nomes da música gospel no cenário nacional, tais como Gabriel Guedes, Marcelo Markes e Samuel Messias. O evento contará ainda com a partição de preletores nacionalmente conhecidos, são eles: pastor Elias Torralbo, pastor Otoniel Gomes e pastor Juliano Fraga.

Com uma programação recheada de muita música, momentos de comunhão e aprendizado através dos ensinos bíblicos, a conferência contará – em sua grande parte – com uma participação maciça do público juvenil.

Uma grande infraestrutura será montada no estacionamento do Centro Universitário de Caratinga – UNEC II, para receber os milhares de fiéis que celebrarão durante os três dias de feriado 29, 30 e 31 de março de 2024.

Pastor Elizeu Ferreira Coelho destaca que a Assembleia de Deus está preparada para acolher aos participantes. “Nossa expectativa é alcançar o coração de todos eles, trazendo a palavra de Deus ao coração deles E com louvor e adoração ao nosso Deus através de cantores famosos no mundo gospel. Sinergia, esse nome foi escolhido, justamente, porque são pessoas diferentes, mas, dentro de uma unidade, uma mesma proposta”.

Welliton Silveira, pastor e coordenador do evento, estima que em um raio de mais de 200 km, milhares de jovens estarão presentes nos três dias de evento. Por isso, uma logística foi preparada para receber os visitantes. “Todos os jovens e adolescentes da nossa igreja estarão participando conosco. O objetivo é literalmente unirmos esses jovens e adolescentes num feriado prolongado, para que todos recebam a palavra de Deus. Os jovens estão sempre em movimento e os evangélicos também não são diferentes, por isso teremos um evento para esses jovens, com vários convidados, para que eles venham todos participar conosco. São uma média de 4 a 5 mil pessoas presentes, por noite. Já estamos com várias caravanas confirmadas de outras cidades, eles ficarão hospedados em nossas igrejas na cidade. Entre em contato conosco através do 3321-3951 e procure mais informações”.

Pastor Gilberto Luiz da Silva, que também atua na coordenação do evento, faz o convite para o evento, que promete noites de muito louvor. “Queremos convidar a todos os jovens, toda a população de Caratinga, toda a família, a estar com a gente nesses dias. A Semana Santa é um calendário no mundo cristão, de muita reflexão, onde trazemos à tona o sacrifício, a morte, a Paixão e Ressurreição de Jesus. Então, esse momento ímpar na vida da igreja, da comunidade cristã, traz esses jovens para essa reflexão”.

SERVIÇO:

Conferência sinergia

Quando: 29, 30 e 31 de março, a partir das 18h30

Onde: Estacionamento UNEC II • Final da Av. Dário Grossi – Rua Niterói, S/N – Nossa Sra. das Graças | Caratinga (MG)

Valor: Entrada Gratuita

Informações: (33) 3321-3951