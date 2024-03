Produtores de leite se mobilizam para minimizar efeitos da importação

CARATINGA- O aumento das importações de leite de países do Mercosul, em especial da Argentina e do Uruguai, está preocupando produtores de todo o país e em Caratinga e região não é diferente. Eles relatam prejuízos severos, ameaçando a permanência dos produtores de leite na atividade, tendo em vista os altos custos produtivos.

Por isso, na próxima segunda-feira (18), será realizada a mobilização Minas Grita pelo Leite, em Belo Horizonte. O Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga está organizando uma excursão para participar do evento.

O presidente Roberto Aquino destaca a situação como crítica na bacia leiteira do estado de Minas Gerais. “Minas Gerais é o maior produtor de leite do país e tem afetado diretamente aos nossos produtores, deixando-os totalmente perdidos dentro da situação. São pequenos produtores de leite, que estão vivendo um momento gritante. Estamos promovendo um dia de grito pelo leite de Minas Gerais, para mostrar aos políticos, governantes, a situação. Nosso Sindicato de Caratinga terá um ônibus, para que possamos levar para o Governo Federal essa questão, onde lá esse leite é subsidiado e chega aqui em nosso país com um preço que não dá para competir. O produtor está recebendo menos de R$ 2 por litro, com alto custo de produção”.

Conforme Aquino, são necessárias medidas compensatórias para os pequenos produtores. “Não queremos que o preço do leite aumente, mas, pelo menos tenha um preço justo para ambas as partes. Isso é importante para sobrevivência. O pequeno produtor não pode ser só o penalizado. Precisamos ter uma balança de equilíbrio, que depende do Governo Federal”.

Enquanto na Argentina, a produção é com elevado nível tecnológico, no Brasil há muitos pequenos produtores não tecnificados. Para Roberto Aquino, falta incentivo financeiro para o produtor rural brasileiro. “Estamos num período de crédito rural muito aquém, o incentivo de investimento para o nosso agro através do Governo Federal está pequeno, o produtor vem estrangulando, praticamente trabalhando de graça, com poucos investimentos e assim poucas tecnologias. Precisamos de incentivo, novas tecnologias, de investimento e de uma questão igualitária. Importação, pode ocorrer, mas, não desse nível desenfreado”.

O Sindicato dos Produtores Rurais frisa que Caratinga e região têm vocação para a cadeia leiteira. “Somos uma bacia produtora de leite. A produção é boa, temos grandes produtores aqui, com tecnologia avançada e tenho certeza de que com esse equilíbrio todos têm a ganhar. Deixo o convite ao produtor que nos procure no Sindicato, faça sua inscrição, que ainda temos vaga no ônibus”.

Mais informações estão disponíveis diretamente no Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, situado à Rua Coronel Pedro Martins (Rua do Correio), 215, centro. Telefone (33) 3321-3194.