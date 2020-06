Comércio retoma atividades com rodízio de CPF

CARATINGA– As atividades comerciais e bancárias em Caratinga seguem novo horário de desde ontem, por tempo indeterminado. Em relação ao comércio, de 10h às 12h somente para as pessoas do grupo de risco e 12h às 18h30, para as demais pessoas.

O atendimento segue sendo feito de acordo com o número do CPF. Sendo dias pares para CPF final par e dias ímpares para CPF final ímpar. Por exemplo, hoje, 30 de junho, são atendidas as pessoas com CPF final par.

BANCOS

Para os atendimentos bancários também ocorrerá o rodízio, mas, considerando o dia da semana e o final do CPF. Nesta terça-feira (30) serão atendidos os clientes com final de CPF algarismos 3 e 4.

Em aviso afixado na agência, o Banco do Brasil informou que está atendendo de 9h às 14h, sendo de 9h às 10h somente para o grupo de risco e idosos; de 10h às 14h para demais atendimentos. Seguindo o decreto, o atendimento presencial negocial/ caixa é realizado de acordo com o CPF. A Caixa também informou o rodízio de atendimento e que para facilitar o saque emergencial, provisoriamente, o caixa eletrônico está aberto de 4h às 23h59.

Alguns bancos optaram por suspender os atendimentos, temporariamente. Já a agência do Itaú ficou fechada após um funcionário apresentar suspeita para covid-19. Porém, o estabelecimento disponibilizou os canais digitais para pagamentos de DOC, TED e transferências; consultas de saldo, extratos e fatura de cartão; contratação de produtos como empréstimo pessoal consignado, seguro, cartão de débito, entre outros. Nos caixas eletrônicos o cliente também pode realizar saques, depósitos e liberação do i-token. A previsão de retorno para as atividades é o dia 6 de julho.

==

Tabela de atendimento nos bancos