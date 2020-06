CASU esclarece que já solicitou autorização para o atendimento direto de pacientes pelo SUS

Hospital destaca que conforme atual convênio, atendimento para covid-19 pelo SUS se dá exclusivamente por meio de transferência via sistema

CARATINGA – O Hospital-CASU enviou na manhã deste sábado (27), uma nota de esclarecimento ao Diário, a respeito de seus atendimentos relacionados à covid-19. Confira na íntegra:

“Informamos que o Casu – Hospital Irmã Denise, até o momento, está autorizado pelo convênio com a Prefeitura Municipal de Caratinga, como parte do Plano de Contingência do Governo do Estado de Minas Gerais, a atender pacientes suspeitos ou positivos para covid-19 somente mediante transferência pelo sistema SUS Fácil. O atendimento pelo SUS se dá exclusivamente por meio de transferência via sistema. Todos os leitos para covid-19 no hospital são para atendimento pelo SUS.

O paciente que apresentar sintomas, para recorrer ao atendimento do SUS, precisa primeiramente procurar a UPA ou algum posto de saúde e somente a partir deste encaminhamento o Hospital Irmã Denise está autorizado a prestar atendimento. A Direção da unidade já solicitou através da Prefeitura de Caratinga e da Gerência Regional de Saúde (GRS) autorização para o atendimento direto de pacientes pelo SUS, porém ainda não houve a liberação”.