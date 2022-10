Outubro Rosa: Mês de prevenção ao câncer de mama

CARATINGA – O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais acomete as mulheres brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. A fim de aumentar a conscientização sobre os riscos da doença e ampliar as medidas de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, a Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Saúde, promove uma série de ações gratuitas no “Outubro Rosa”.

Durante todo o mês de outubro a oferta de mamografia será triplicada, sendo que no sábado, dia 15/10, as unidades de saúde estarão de portas abertas para o mutirão de mamografia. Para realizar os exames nesta data, as mulheres interessadas deverão realizar o agendamento prévio em sua unidade de saúde. Os exames também poderão ser agendados para serem realizados em outras datas.

Além da ampliação da oferta de exames, serão realizadas ainda palestras sobre câncer de mama, orientações sobre a importância de uma alimentação saudável e da prática de atividade física, entre outras ações voltadas à saúde da mulher, como coleta do exame preventivo de colo de útero. O grande objetivo é a prevenção do câncer de mama e a conscientização de toda a sociedade sobre a importância do cuidado com a saúde das mulheres.