Começando a brilhar no ‘Clube da Estrela Solitária’

Caratinguense Flávia Gabriela está no time feminino do Botafogo de Futebol e Regatas. Ela fala de sua trajetória e descreve como é vestir uma camisa que carrega tantas glórias

DA REDAÇÃO – Domingo, 10 de janeiro de 2021. A data já está na história esportiva de Caratinga, pois nesse dia Flávia Gabriela, de apenas 17 anos, cuja família reside no bairro Anápolis, estreou pelo Botafogo de Futebol e Regatas. No estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a atacante entrou em campo durante a partida contra o Bahia pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A adolescente não sentiu o peso, muito pelo contrário, curtiu o momento e sabe que muitas realizações ainda estão por vir.

Flávia Gabriela tem a carreira gerenciada pela Joga10 Sports Assessoria Esportiva. O gerente Rodrigo Fagundes foi um dos que primeiros a perceber o talento da caratinguense. “Atleta forte fisicamente, de muita raça e tem bom chute”, assim descreve Rodrigo Fagundes as características de Flávia Gabriela.

O COMEÇO

Flávia Gabriela fala sobre o início de sua carreira. “Comecei jogando futsal na escola, mas queria muito jogar futebol de campo, como na cidade não tinha time feminino e tive que treinar com o masculino. Querendo ou não, tinha um certo preconceito porque eu era a única menina que treinava com eles”.

Mas como Caratinga não tem futebol feminino, ela teve que traçar o seu caminho e não foi fácil. “Tive que vir para outro estado, ficar longe da família e vir sozinha”, analisa.

DO DUQUE DE CAXIAS PARA O BOTAFOGO

A vontade de jogar futebol levou Flávia Gabriela para o estado do Rio de Janeiro. “Queria muito conhecer mais sobre futebol feminino. Então comecei a pesquisar sobre seletivas, até que tive a oportunidade de participar de um Campeonato Carioca pelo time do Duque de Caxias. No Campeonato Carioca a gente teve um jogo contra o Botafogo e aí que o Botafogo me viu e tive a oportunidade de ter esse primeiro contato. Depois, comecei a treinar no sub-18 e tive a chance de treinar com o profissional com 17 anos”, conta.

INSPIRAÇÃO

Ela fala sobre o que lhe motiva. “Minha inspiração no futebol são todas as mulheres, são todas as pessoas que lutam pelo futebol feminino, que lutam para que ele ganhe mais um espaço. Me inspiro nessas pessoas. Também inspiro em mim mesma para que melhore 1% a cada dia”.

A ESTREIA

A atleta descreve a emoção de sua estreia. “Fiquei muito feliz ao ser relacionada para o jogo. Com 17 anos jogar uma semifinal de Brasileiro, vestindo o manto do Botafogo. Tive a oportunidade de entrar, jogar no estádio Nilton Santos. Fiquei muito feliz, por estar jogando, por ter entrado vestindo essa camisa e por ter representado minha cidade”.

METAS

A atacante fala de suas metas e mostra toda sua vontade. “Eu estou muito feliz e honrada por estar vestindo a camisa do Botafogo. Prometo me dedicar ao máximo, me esforçar ao máximo para colocar o Botafogo onde ele merece que é no topo, disputando títulos”, finaliza Flávia Gabriela, a caratinguense que começa a brilhar no ‘Clube da Estrela Solitária’.