Começa terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe

DA REDAÇÃO- Começou nesta segunda-feira (11) a terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que será dividida em duas etapas. A primeira, que vai de 11 a 17 de maio, tem como público-alvo as pessoas com deficiência, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e mães com até 45 dias após o parto.

O Ministério da Saúde alerta que a parcela da população que integra os grupos prioritários deve ir até um posto de saúde para receber a vacina contra gripe, independente da pandemia do novo coronavírus. E informa que os estados e municípios estão preparados para oferecer a imunização de forma segura aos grupos prioritários.

A segunda etapa desta terceira fase da campanha de vacinação começa em 18 de maio e encerra em 5 de junho. O público prioritário são os professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos que integram a terceira fase da campanha.

Em Caratinga, a imunização segue nas unidades de saúde, exceto para os pacientes acamados, que serão vacinados em suas residências. “Já estão abastecidos para receber os pacientes. O paciente receberá uma senha para que a gente não gere aglomeração para manter o distanciamento e o nosso paciente seja atendido para maior segurança. Em relação aos pacientes acamados, desta forma, atenderemos a todos os nossos pacientes que preenchem a terceira etapa desta campanha”.

Para aqueles que precisarão procurar as unidades de saúde, devem utilizar máscara e seguir as demais medidas de prevenção e combate à epidemia da Covid-19.