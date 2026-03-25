Memorial Caratinga: Edgar, o homem não para

Mesmo em seu último ano de mandato, o presidente do Esporte Clube Caratinga mostra que seu compromisso com o clube vai muito além do tempo: ele segue em ritmo intenso, transformando ideias em obras e deixando marcas que ficarão para o futuro.

Além da já anunciada modernização completa do parque aquático, outras melhorias seguem acontecendo. Mas há uma, em especial, que toca o coração de quem ama essa história.

Nesta última semana, tive o privilégio de conhecer o espaço onde nascerá a nova sala de troféus — um lugar que será muito mais do que um ambiente físico. Ali também ganhará vida o Memorial do Esporte Clube Caratinga.

Um espaço pensado para resgatar, preservar e eternizar memórias. Para contar às novas gerações a grandiosa história do Rubro-Negro, o 6º clube mais antigo de Minas Gerais. Uma trajetória construída por presidentes desde 1917, por craques que encantaram gerações e por times que jamais serão esquecidos. Uma história que se entrelaça, de forma única, com a própria história da cidade.

E, de forma muito especial, deixo aqui minha gratidão ao amigo e presidente Edgar, pelo convite e pela confiança nesta missão tão significativa: contribuir, com meu trabalho, para a construção desse memorial.

Mais do que um desafio, uma honra. Mais do que uma responsabilidade, um compromisso com a memória, com a identidade e com tudo aquilo que faz esse clube ser eterno.

Secretaria de Esportes: agora é com Odiel

Na sexta-feira (20), foi inaugurada a tão esperada Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo de Caratinga. Um passo importante — e, diga-se, necessário — para um município que, há tempos, carecia de uma estrutura mais organizada e atenta a essas áreas.

A posse do novo secretário, Odiel de Souza, foi bastante concorrida, reunindo vereadores, secretários e diversos desportistas. Em seu primeiro discurso, Odiel afirmou que pretende ouvir todos os setores e apostar no trabalho em parceria — um bom sinal, ao menos no papel. O prefeito, Dr. Giovanni, reforçou que a criação da secretaria era um compromisso de campanha e demonstrou confiança na escolha.

Mas, para além dos discursos — sempre bem alinhados nesse tipo de ocasião —, o que realmente importa começa agora.

Particularmente, não tenho motivos para duvidar das boas intenções de Odiel. Pelo contrário, acredito que esteja comprometido e consciente do tamanho do desafio que tem pela frente. No entanto, a realidade exige mais do que disposição: exige resultados.

Como apaixonado por esporte, antes mesmo de ser profissional de imprensa, sei bem o quanto o setor precisa de ações concretas, planejamento e continuidade. Não faltam ideias — o que, historicamente, tem faltado é execução.

Portanto, mais do que celebrar o início, é preciso acompanhar de perto o desenvolvimento. Que as palavras ditas na posse se transformem em prática e que os resultados apareçam onde realmente importam: na vida dos desportistas, na valorização da cultura e no fortalecimento do turismo local.

Rogério Silva

@papoesportivodc