Varas instaladas no aniversário

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou a instalação de duas novas varas na comarca de Caratinga. O juiz Marco Antonio de Oliveira Roberto, diretor do foro, destaca as etapas para a conquistas da 3ª Vara Cível e 3ª Vara Criminal, bem como os benefícios para a comunidade forense e sociedade em geral. Em 2019, os magistrados encaminharam requerimento visando a instalação de inicialmente uma nova vara na comarca de Caratinga. Esta semana foi confirmado que a instalação das novas varas está agendada para o dia 24 de junho, aniversário da cidade. (Diário de Caratinga)

Ibope fará testes em Varginha

A Prefeitura de Varginha informa que 10 pesquisadores do Ibope vão realizar a terceira e última etapa da Epicovid19 na cidade de domingo, 21, até terça-feira, 23. Vão ser feitos 250 testes rápidos do coronavírus em todas as regiões da cidade (10 regiões no domingo, outras 10 na segunda e mais 10 na terça-feira). A população deve ficar atenta na identificação dos pesquisadores que vão estar vestidos de camiseta branca, usando crachá do Ibope com QR cold – ferramenta que possibilita conferir se realmente está a serviço do Ibope – e vão tomar todas as medidas protetivas nesse enfrentamento da Covid-19. (Correio do Sul- Varginha)

Formiga terá laboratório para testagem

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Formiga vem desenvolvendo diversas ações de prevenção e combate ao novo coronavírus. A administração municipal está trabalhando na montagem de um laboratório para a realização de testes em suspeitos da Covid-19. Ao que tudo indica, Formiga vai ser a segunda cidade mineira a ter esse espaço próprio, destinado à realização de exames, o que pode aumentar ainda mais o número de testes na cidade. (Nova Imprensa- Formiga)

HC passa a rastrear sintomas

A partir do dia 22 de junho, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) inicia um trabalho de triagem junto aos visitantes e acompanhantes de pacientes internados, de modo a rastrear eventuais sintomas de infecção pelo novo coronavírus. O objetivo é orientar, de forma educativa, a respeito de medidas preventivas e desaconselhar a entrada no ambiente hospitalar caso haja suspeita de doença respiratória. Todos os acompanhantes e visitantes vão ser atendidos por profissionais de enfermagem em uma sala reservada especificamente para esse fim. (Jornal de Uberaba)

Procura por testes dispara

A testagem para Covid-19 na cidade é de 2.264 testes aplicados para cada 100 mil habitantes. A média, segundo a Prefeitura de Uberlândia, é 17 vezes maior em relação a Minas Gerais desde que o Município passou a adquirir os chamados testes rápidos. Por um lado, a procura pelos exames vem crescendo nos laboratórios nos últimos dias. Do outro, alguns pacientes reclamam que não conseguem fazer os testes na rede pública mesmo após terem contato direto com infectados. (Diário de Uberlândia)

Virada Cultural em 2020 é virtual

A mudança de semestre nas escolas da rede estadual da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis vai ser marcada, neste ano, por uma Virada Cultural (virtual). A iniciativa conta com parceria da UNA Divinópolis e tem como objetivo a manutenção e o fortalecimento de vínculos entre as comunidades escolares e as unidades de ensino, mesmo durante este período de distanciamento social. As principais atrações da programação vão ficar por conta do tradicional projeto Café Literário (Agora- Divinópolis)

Armva passa a contribuir

A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (Armva) informa que vai contribuir oficialmente para o Programa de Concessões de Parques Estaduais. O programa, criado pelo Governo de Minas em 2019, tem como objetivo principal a melhoria da gestão das unidades de conservação do Estado por meio de modelos de parcerias e concessões à iniciativa privada. Entre as principais ações a serem desenvolvidas pela Armva no programa estão o apoio na elaboração de documentos; apoio à realização de diálogo com o mercado; articulação com atores envolvidos, dentre outros. (Diário do Aço- Ipatinga)

Antigo reservatório é reinstalado

A população do distrito de Pirapanema acaba de receber mais um grande benefício no âmbito do Programa Mais Água, desenvolvido pela Prefeitura de Muriaé, por meio do Demsur. O antigo reservatório, com capacidade para 50 mil litros de água, foi totalmente restaurado e já está reinstalado. Até o fim de março deste ano, a localidade contava apenas com um tanque, e a revitalização da unidade foi possível após a chegada de outro reservatório de 50 mil litros, que estava no distrito de Vermelho. (Gazeta de Muriaé)