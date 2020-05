Rede de Notícias do Sindijori MG

Demanda por internet cresce 50%

O isolamento social recomendado em Juiz de Fora e outros municípios brasileiros fez aumentar o fluxo de dados de internet. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a demanda por conexão de internet cresceu gradativamente a partir da segunda semana de março, se estabilizando ao patamar acima de 40%, se comparado a dias antes da pandemia, desde o início de abril. E a cidade acompanha este crescimento, conforme apuração da Tribuna. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Farmácia de Manhuaçu em obras

As obras da Farmácia Municipal de Manhuaçu seguem em ritmo acelerado durante toda a semana. Trata-se de um prédio importantíssimo para a cidade, uma vez que é iniciativa pioneira. A Farmácia Municipal é 100% SUS, ou seja, haverá distribuição gratuita de medicamentos, como já acontece dentro da prestação de serviço oferecido pela Secretaria de Saúde. O prédio terá três andares e a Farmácia Municipal ficará no térreo. A previsão para inauguração da obra é neste mês de maio. (Diário de Manhuaçu)

Dengue amenta 9.487% em Itajubá

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), os casos prováveis de dengue em Itajubá aumentaram 9487,5% em cerca de quatro meses. No dia 28 de janeiro, a cidade tinha um total de oito casos prováveis da doença. Em 17 de fevereiro, o índice saltou para 75. Nos dois meses seguintes, a situação se agravou. Em 24 de março, Itajubá tinha 415 registros. E no levantamento mais recente, divulgado na segunda-feira, eram 767 ocorrências. (Diário de Itajubá)

Portal da Transparência é criado

Com a convicção de que o conhecimento e informação são aliados fundamentais no combate à pandemia da covid-19, a administração municipal de Ipatinga anunciou a criação do Portal da Transparência do Coronavírus, canal que pode ser acessado pelo site oficial da prefeitura. Ainda esta semana, o cidadão ipatinguense vai poder fazer o acompanhamento de todas as despesas, licitações, contratos, legislações e demais investimentos em saúde realizados pelo executivo neste período de emergência que exige ações de prevenção e combate à doença. (Diário do Aço- Ipatinga)

Cobertura vacinal atingiu 121,41%

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou dados atualizados da cobertura vacinal contra a Influenza A em Divinópolis. Até o momento, o município obteve 45.030 doses do Governo do Estado e imunizou 34.891 pessoas dentre os grupos. Os dados parciais apontam um percentual de 121,41 % de cobertura vacinal em toda a cidade. Dos 4.119 profissionais da saúde registrados na cidade, 5.960 já foram vacinados. O número é superior devido à nova determinação do Ministério da Saúde que incorpora novos trabalhadores da saúde na campanha de vacinação, em 2020. (Gazeta do Oeste – Divinópolis)

UFTM inicia pesquisa sobre covid

Uma equipe com mais de 50 pesquisadores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com a colaboração de alunos da pós-graduação, iniciou o projeto de pesquisa “Avaliação da resposta imune a infecção pela Covid-19 em pacientes do município de Uberaba”, após aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – Conep, diretamente ligada ao Conselho Nacional de Saúde – CNS. Essa é a primeira pesquisa da UFTM aprovada, no entanto, há outros quatro projetos submetidos que aguardam análise da Conep. (Jornal de Uberaba)

Parque das Águas permanecerá fechado

O Parque das Águas de Lambari vai seguir fechado por pelo menos mais três meses. A decisão foi tomada pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). O intuito é evitar aglomerações. A medida já começou a valer desde a última quinta-feira, 30. Após a divulgação da medida pela prefeitura, imagens flagraram grandes filas no local. De acordo com a assessoria da Prefeitura de Lambari, a Secretaria de Turismo fez um pedido à Codemge, por meio de um ofício solicitando a abertura do parque. (Correio do Sul- Varginha)

Praças de Caratinga isoladas

Como uma das novas medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19 em Caratinga, a prefeitura realizou o cercamento das praças Cesário Alvim, Dom Pedro II e Getúlio Vargas com uma fita de isolamento. Estas duas praças, geralmente, são bastante movimentadas, principalmente em relação a idosos. De acordo com decreto, estão proibidas as aglomerações ou a permanência de pessoas em espaços públicos. (Diário de Caratinga)