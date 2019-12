Rede de Notícias do Sindijori MG

Zema apoia nome do Novo para Uberaba

O governador Romeu Zema cumpriu agenda política no último final de semana em Uberaba. Durante a visita, o nome de Elisa Araújo foi lançado para a disputa majoritária de 2020. Elisa é a atual presidente da Fiemg Regional, com mandato até abril, e seu nome já era dado como certo nos bastidores, sobretudo após ter sido aprovada no concurso elaborado pelo Partido Novo para selecionar os pré-candidatos ao pleito do ano que vem. Não há confirmações, por ora, da composição da chapa nem de possíveis postulantes ao cargo de vice. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Pesquisa revela perfil do consumidor

Conhecer o público alvo é necessário para qualquer tipo de negócio ser bem sucedido. Em Juiz de Fora, que tem nos setores de comércio e serviços as principais vocações econômicas, este conhecimento é uma estratégia fundamental. Pensando nisso, a empresa Sieg Informação e Pesquisa, em parceria com o Grupo Solar Comunicação, realizou o estudo “Perfil do Consumidor Juiz-forano”, com a proposta de apresentar as características socioeconômicas e os hábitos de consumo de quem mora na cidade. A partir destes resultados foi possível identificar um perfil geral do município e, também, dos consumidores de cada uma das dez regiões analisadas. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Seringueira chega à região

Depois dos plantios de eucaliptos, pinus e mogno africano, chegou a vez de a seringueira entrar em cena no Norte de Minas. Introduzida no Brasil com lavouras no estado da Bahia, a planta encontrou no Norte de Minas uma boa adaptação para produção irrigada. Porém, como a extração do látex é uma novidade para o norte-mineiro, ainda falta mão de obra especializada no ramo. Por isso, o Sistema Faemg/Senar Minas, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Janaúba, realizou neste município do Norte de Minas o curso de “Seringueiro/Sangrador”. A plantação da seringueira na região ainda é recente – em Janaúba existe apenas um produtor. (Jornal O Norte- Montes Claros)

Prêmio promove consciência ambiental

Na última segunda-feira, 2, o Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável das Vertentes (Cigedas Vertentes) realizou a premiação da 1ª Edição do Prêmio Lobo Guará de Sustentabilidade Cigedas Vertentes. O concurso mobilizou 72 escolas municipais de São João Del Rei, 3 mil alunos e 200 professores do ensino fundamental, com o tema “No meio urbano ou Rural, queimar não é legal”, concorrendo entre as categorias: desenho e redação. A iniciativa foi uma parceria firmada entre o Programa de Educação Ambiental (PROEA Vertentes) e as Prefeituras Municipais consorciadas, juntamente com as respectivas Secretarias Municipais da Educação. (Gazeta de São João Del Rei)

Festival Internacional de Queijo confirmado

Araxá vai ser novamente sede do Festival Internacional do Queijo de 2020. A 2° edição do evento vai acontecer entre os dias 6 a 9 de agosto de 2020. O sucesso do 1° Mundial do Queijo do Brasil realizado no Tauá Grande Hotel de Araxá neste ano despertou interesse em diversas cidades brasileiras. São Paulo e Belo Horizonte foram alguns dos municípios especulados para a realização do evento para o próximo ano. Mas a cultura, tradição e estrutura para receber turistas foram determinantes para a realização do evento em Araxá. O evento deste ano contou com cerca 1 mil queijos inscritos, mais de 35 mil pessoas presentes e 50 estandes de produtores de queijos, laticínios, dentre outros. (Diário de Araxá)

Projeto Sementes e Mudas será lançado

Nesta terça-feira, 3, acontece em Governador Valadares o lançamento do projeto da Rede de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce, que vai abranger os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A iniciativa foi tomada a partir de uma parceria firmada entre a Fundação Renova e o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, com a colaboração da Associação Rede de Sementes do Xingu (ARSX) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O evento conta com a participação de representantes da Fundação Renova, Cepan, UFSCar e ARSX. Na ocasião, foram apresentadas as principais atividades do projeto, que teve duração de três anos. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Varginha forma mais de 1.600 no Proerd

Na semana passada, na cidade de Varginha, aconteceu no ginásio do Varginha Tênis Clube a formatura 2019 do Programa Educacional De Resistência Às Drogas), um projeto da PMMG de educação preventiva ao uso de drogas e à violência. Em 2019, 1.675 alunos das redes pública estadual, municipal e particular de Varginha, todos do quinto ano, passaram pelos encontros semanais com seus instrutores e foram orientados por meio de cartilhas e outros recursos a desenvolverem a autoestima, o controle das tensões diárias e a resistência às formas de oferecimento de drogas. (Correio do Sul – Varginha)