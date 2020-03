Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Feira é decretada patrimônio

A Feira da Abadia foi decretada patrimônio histórico de Uberaba a partir do Decreto nº 5235 de 28 de fevereiro, na modalidade ‘Lugar’. Com mais de 600 feirantes cadastrados, é considerada a maior feira em extensão e em número de comerciantes de Uberaba. Além do histórico, a equipe de pesquisadores está em busca de fotos antigas, objetos, histórias e depoimentos que ajudem a reconstruir essa narrativa. De acordo com o presidente da Fundação, Ronaldo Amâncio, mais uma conquista para a autarquia. (Jornal de Uberaba)

Defesa registra 221 ocorrências

As fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora desde domingo deixaram dez famílias desalojadas e resultaram em 221 ocorrências, registradas na Defesa Civil até quarta, 4. Diversos acessos foram interrompidos parcialmente ou totalmente por deslizamentos e quedas de árvores, como nos bairros Grama, Zona Nordeste, e Graminha, Santa Luzia e Santa Cecília, Zona Sul. Das nove residências interditadas, duas desabaram, sendo uma no Bairro Grajaú e, outra, no Santa Luzia. Conforme a Defesa Civil, a maioria das demandas foi atendida, mas a tendência é que técnicos e engenheiros do Executivo, além de Corpo de Bombeiros, continuassem os trabalhos nesta quinta-feira, 5. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Moc anuncia Centro da Mulher

A cidade de Montes Claros vai ganhar ainda esse mês o Centro de Referência da Mulher, que vai ser instalado no espaço atualmente usado pela Casa de Passagem, na Avenida Mestra Fininha, área central da cidade. Terça-feira, 3, de manhã foi realizado o seminário no auditório das Faculdades Prominas, quando a socióloga Tereza Rachel apresentou a inédita proposta de Protocolo de Fluxos para as questões envolvendo as mulheres, onde a rede de proteção vai começar a funcionar. O Ministério Público alertou sobre o risco de prescrição dos crimes contra mulher, por causa da morosidade em todo processo desde o ato de violência até a condenação. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Posto Avançando será implantado

Em breve, a cidade de Arcos vai contar com um Posto Avançado de Atendimento (que vai abrigar o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), situado nas dependências do poliesportivo Paulo Marques de Oliveira, setor norte (Rua Felisbina Vieira com Rua Japaraíba). A medida de unificação do local de serviços das duas corporações é pioneira. O trabalho de forma conjunta vai ajudar muito na logística dos atendimentos, e o tempo de resposta só vai trazer benefícios para a população. Com recursos do próprio município, foram realizadas novas adaptações do espaço para receber as instituições, com a construção de salas e departamentos e outras melhorias. (Jornal Cidade MG- Lagoa da Prata)

Primeira Casa da Gestante é inaugurada

A Prefeitura inaugurou a Casa da Gestante Elza da Silva. Trata-se de um espaço estruturado, totalmente adaptado para acolher futuras mamães, que precisam de atenção especial, sem necessidade de internação. O nome é uma homenagem à técnica de enfermagem Elza da Silva, que dedicou 37 anos de serviços à comunidade. A Casa vai ter 20 leitos e vai funcionar como uma extensão do Hospital Municipal, sendo um complemento da Maternidade de Alto Risco. No local, gestantes em situação de risco ou com agravos, do Município ou de cidades vizinhas, vão ter acesso a alimentação e acompanhamento, oferecido por uma equipe multidisciplinar. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Cesta básica tem alta

O Procon/Poços divulgou a pesquisa mensal de preços dos itens que integram a cesta básica referente ao mês passado. A pesquisa foi realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro. Foram pesquisados 50 itens, entre alimentos, hortifrutis, higiene pessoal e limpeza em 10 supermercados locais. Segundo o órgão de defesa do consumidor, os preços que compõem a cesta básica subiram 3,21% em relação à pesquisa realizada em 22 de janeiro. Já o preço das carnes caiu. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Araxá ganha espaço de arte

O Colégio São Domingos entrega à comunidade de Araxá um novo espaço de arte pronto para receber espetáculos de dança, teatro, música, além de artes plásticas, palestras, oficinas, painéis, debates, formaturas e congressos. É o Centro Cultural CSD que volta ao circuito do entretenimento e dos grandes eventos após uma reestruturação. “Ele faz parte da história do Colégio São Domingos, que tem 92 anos de existência e foi palco de muitas gerações de alunos e artistas famosos ou não. Com o tempo, surgiu o sonho da modernização, porque ele é um espaço de educação. Resolvemos que, após a reforma geral da escola, deveríamos investir ali e começamos a obra”, conta a diretora do CSD, Ana Cristina Cunha Borges. (Diário de Araxá)