Desemprego atinge menor nível em MG

Acompanhando o movimento de recuo dos últimos trimestres, a taxa de desocupação em Minas Gerais encerrou o período de abril a junho deste ano em 7,2%. A queda no confronto com o trimestre anterior ficou acima de dois pontos percentuais, levando o indicador ao menor patamar desde o último trimestre de 2014, quando chegou a 6,3%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o desempenho, o nível de desemprego em Minas Gerais permanece abaixo da taxa estimada para o Brasil, que foi de 9,3% no mesmo intervalo, a mais baixa desde 2015. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Gasolina a menos de R$ 5 em Uberaba

Todos os postos de Uberaba apresentaram variação negativa nesta sexta-feira (12), desde a última pesquisa realizada pela Fundação Procon no dia 5 de agosto. A maior variação apresentada foi da gasolina aditivada, que caiu -2,93%, em seguida vem o etanol, com -2,59% de queda. Ainda houve queda na gasolina comum (-2,10%), diesel comum (-2,28%) e diesel S-10 (-2,51%). O menor preço encontrado foi no litro da gasolina comum, que é comercializado a R$4,99 em seu menor valor. Ainda, de acordo com a pesquisa realizada pela Fundação, o preço máximo é encontrado em R$5,59, com variação entre postos de 12,02%. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Divinópolis confirma surto de covid

Dezesseis casos de covid-19 confirmados – 15 em idosos e um em funcionário. Esse foi o encontrado pela Secretaria de Saúde na Vila Vicentina. A pasta fez uma testagem em massa no local após a direção da Vila notificar que um dos internos havia sido internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela doença. Em nota, a Prefeitura informou que apenas ele segue internado. Os demais estão em isolamento e sendo monitorados. A atual administração acrescentou, ainda, que todos os idosos na instituição estão com o esquema vacinal contra o coronavírus em dia. (Jornal Agora – Divinópolis)

Estrutura do Hospital está pronta

O sonho do Hospital Oncológico Samuel Libânio de Pouso Alegre está se tornando uma realidade. Terminou na semana passada a montagem estrutural da obra. A primeira fase está concluída. Todo trabalho de guindaste, toda a montagem da estrutura de concreto com pilares, vigas e lajes foram finalizadas. A previsão, segundo o engenheiro responsável da obra, Lucas Borges, que até o dia 26 de agosto termine o capeamento com ligação e acabamento da estrutura. “Estamos concluindo a estrutura inteira montada de concreto em pé e todas as lajes capeadas, cem por cento travadas, e então iniciamos a segunda etapa geral de obras”, conta o engenheiro. (Diário Regional – Pouso Alegre)

MoC reforça segurança no mercado

Está sendo realizando um processo licitatório para beneficiar comerciantes e usuários do Mercado Municipal de Montes Claros. Estão sendo adquiridos materiais e insumos necessários para a adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio do local. A iniciativa atende a uma solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que realiza a gestão do local, e se faz necessária para atender a adequação às normas de combate a incêndios estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Andarilhos invadem ruas de Itaúna

O aumento de andarilhos pelas ruas de Itaúna, pedindo esmolas, causando medo em alguns, repulsa em outros e pena, na maioria. E o fato chegou à Câmara Municipal na semana passada, com vários vereadores se manifestando e pedindo uma solução, uma ação efetiva à Secretaria de Desenvolvimento Social. Na reunião ordinária do Legislativo, na semana passada, o vereador Giordane Alberto abordou o assunto, quanto comentou a situação do motorista que se viu cercado de pedintes. Comentou sobre o aumento “assustador” do número de pedintes e da necessidade de a Secretaria de Desenvolvimento Social realizar algumas ações para ajudar a amenizar o problema. (Folha do Povo – Itaúna)

Valadares é 6º lugar no indicador

Foi divulgado no mês de agosto, o ranking de indicadores do primeiro quadrimestre do ano (janeiro a abril) do Programa Previne Brasil, criado pelo Governo Federal em 2019, através do Ministério da Saúde. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em quatro critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo para ações estratégicas e incentivo financeiro com base em critério populacional. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)