Consórcio contrata leitos de UTI

Os 14 municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí (Cismas) efetivaram a contratação de 27 leitos de UTI/Covid e 40 leitos de suporte ventilatório no Hospital de Clínicas de Itajubá e Santa Casa. Fazem parte do consórcio Brazópolis, Conceição das Pedras, Consolação, Delfim Moreira, Gonçalves, Itajubá, Maria da Fé, Marmelópolis, Paraisópolis, Pedralva, Piranguçu, Piranguinho, São José do Alegre e Wenceslau Braz. (Jornal Panorama – Baependi)

Patos tem 1,4 milhão da justiça

O Ministério Público Federal (MPF) e a Justiça Federal destinaram o valor de R$1.450.000 para o Município de Patos de Minas utilizar na ampliação dos leitos de UTI e melhoria do atendimento do Hospital de Campanha, instalado na Clínica de Especialidades Edmundo Moreira de Magalhães – Unipam. A Prefeitura apresentou plano de ampliação de leitos para atendimento a pacientes com Covid-19 no Hospital de Campanha, o que foi objeto de projeto encaminhado à Procuradoria. (Folha Patense- Patos de Minas)

Monlevade vai entrar na onda roxa

Municípios da região do Médio Piracicaba, entre esses João Monlevade, e da microrregião de Itabira, aderiram à onda roxa do Programa Minas Consciente. A decisão foi tomada por unanimidade, durante reunião online na terça-feira, 9, entre prefeitos, secretários municipais e o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral. A reunião terminou por volta das 19h. A medida é para conter o avanço do coronavírus e reestabelecer a capacidade de atendimento dos hospitais, que estão superlotados. (Jornal A Notícia- João Monlevade)

Andradas tem Samu animal

A Secretaria de Saúde inaugurou o Samu animal em Andradas. O veículo, um 4×4, terá como funções, principalmente, auxiliar no deslocamento do Castramóvel e realizar resgates de animais em situações de riscos, mediante denúncias que chegam até o Centro de Acolhimento de Animais. De acordo com dados da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, apenas no ano de 2021, foram realizadas 49 denúncias diretamente ao CAA, dentre elas abandono e maus tratos. Ao todo, este ano, 58 animais foram resgatados e levados ao CAA, onde receberam cuidados veterinários e abrigo. (Portal da Cidade- Andradas)

Formiga declara situação de emergência

Decreto municipal declarou situação de emergência em Formiga e dispõe sobre o funcionamento dos segmentos comerciais, bem como o uso de máscaras. O documento tem validade de sete dias, exceto a situação de emergência. As novas medidas impõem limite de usuários no transporte coletivo urbano. A capacidade máxima permitida é da lotação de pessoas sentadas, não sendo permitida, em hipótese alguma, passageiros em pé. (Nova Imprensa- Formiga)

Fabriciano inicia matriciamento

A Secretária de Saúde de Coronel Fabriciano iniciou o trabalho de matriciamento dos serviços envolvidos no atendimento a crianças e adolescentes para casos de saúde mental. A coordenação dos trabalhos está por conta do Capsi (Centro de Atenção Psicossocial), que convocou, nesta semana, representantes de vários setores ligados às secretarias de saúde, assistência social e educação do primeiro território escolhido para iniciar as discussões de casos e apresentar o trabalho. (Diário do Aço- Ipatinga)

Uberaba teve 12 autuações

No primeiro dia útil após a adesão da Prefeitura de Uberaba à Onda Roxa, as ações de fiscalizações resultaram em 12 autuações por descumprimento do decreto vigente, que estabelece as medidas preventivas e restritivas contra a Covid-19. Foram nove autuações relacionadas ao transporte público coletivo; duas autuações da Guarda Municipal, após o toque de recolher e uma do Departamento de Posturas, relacionada a casa lotérica, segundo dados da Secretaria de Defesa Social. (Jornal da Manhã- Uberaba)

Paraíso quer atrair laticínio

A Secretara de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo da prefeitura de São Sebastião do Paraíso está em tratativas para viabilizar uma área para que a indústria de laticínios Shefa possa ampliar seus negócios no município. A intenção da empresa é, inicialmente, a construção de um posto de resfriamento próprio da Shefa e, futuramente, a vinda da fábrica para o município. A Shefa é uma indústria de Amparo e está há mais de 40 anos no mercado. Hoje, o grupo possui quatro plantas com uma capacidade total de produção de 2,5 milhões de litros de leite por dia e tem aproximadamente 1.000 colaboradores diretos. (Jornal do Sudoeste – S. S. do Paraíso)